Выручка компании снизилась на 5.2% г/г до 267 млрд руб., EBITDA упала на 13% г/г до 41.4 млрд руб., чистая прибыль выросла на 11% до 34.6 млрд руб. Денежные средства с начала года увеличились на 14% до 223 млрд руб. На снижение доходов повлиял спад в генерации и трейдинга на фоне аномально теплой зимы, из-за чего произошло снижение как объемов производства, так и цен. В ходе телеконференции менеджмент компании подтвердил прогноз капзатрат на 2020 в объеме 32.7 млрд руб. Планов по пересмотру дивидендной политики нет. Новая стратегия будет представлена в конце августа или в сентябре. Новые подробности по проекту Восток Ойл в ходе телеконференции не сообщались. Руководство компании признало, что текущий год будет сложным, во 2К20 ожидается рост неплатежей, но на данном этапе ситуация видится не критичной, а вполне управляемой.

Наше мнение. Консенсус-прогноза не было, но мы считаем результаты компании нейтральными. Относительно слабые показатели объясняются теплой погодой в зимний период и не влияют на будущие доходы, которые в настоящее время зависят от развития экономического кризиса. Важнее, что Интер РАО остается в плюсе по свободному денежному потоку и продолжает увеличивать и без того колоссальную денежную подушку. Краткосрочных катализаторов стоимости акций мы не видим, но напоминаем, что это самая недооцененная компания в электроэнергетике: Интер РАО торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 2.0x, что делает ее привлекательной для долгосрочного инвестирования.