Глава ЦБ в минувшую пятницу представила ряд цифр, демонстрирующих динамику банковского сектора. Во-первых, российские банки продолжают реструктурировать кредиты – по данным ЦБ, они уже реструктурировали 11% кредитов МСП, порядка 3% розничных кредитов и примерно 0,5% кредитов крупным компаниям. Учитывая что финансовые институты сосредоточены на реструктуризации, нас не удивляет, что кредитная активность испытывает давление: за 19 дней мая, по данным ЦБ, розничные кредиты снизились на 0,4% с начала месяца после снижения на 0,7% м/м в апреле. Второй момент заключается в том, что особого внимания по-прежнему требует фондирование банковского сектора: в отличие от апреля, когда розничные депозиты выросли на 0,8% м/м, на 19 мая они снизились на 0,6% с начала месяца. В итоге ЦБ ожидает увеличить сроки финансовой поддержки банкам, и сегодня запускает инструмент более длительного предоставления ликвидности –

месячный аукцион репо объемом 500 млрд руб. Наконец, слабая динамика кредитования в сочетании с замедлением инфляции (0,1% с начала месяца на 19 мая) говорят в пользу дальнейших понижений ключевой процентной ставки, и мы ожидаем, что ЦБ понизит ставку минимум на 50 б. п. на заседании 19 июня и не исключаем ее понижения на 75 б. п.