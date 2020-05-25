В пятницу спрос на риск на мировых площадках отсутствовал, и в сегменте ОФЗ превалировали небольшие продажи. Рынок спокойно встретил мягкий комментарий главы ЦБ относительно ставки, впрочем, подобные заявления уже звучали ранее. Биржевой оборот составил почти 36 млрд руб., что значительно ниже показателей предыдущих дней, основная активность наблюдалась на среднесрочном участке кривой и в некоторых длинных выпусках. По итогам дня доходности ОФЗ выросли приблизительно на 3–5 б.п., но по результатам недели снизились еще примерно на 10–20 б.п. на фоне ожиданий первого месячного аукциона репо под залог ОФЗ и благодаря восстановлению нефтяных котировок. Сегодня как раз и состоится первый аукцион репо сроком на один месяц, ставка по нему установлена в размере 5,6%, лимит – 500 млрд руб. Сейчас на кривой всего четыре выпуска со сроком погашения начиная с 2033 г., которые предлагают

положительный кэрри к ставке репо. Также Минфин в ближайшее время должен представить обновленный прогноз по займам на 2 кв. 2020 г., поскольку первоначальный план в размере 600 млрд руб. уже перевыполнен на 37 млрд руб.

С учетом предстоящих пяти аукционных недель и крупного погашения ОФЗ на 231 млрд руб. (27 мая), мы полагаем, что план вполне может быть увеличен минимум на 500 млрд руб. Как сообщалось ранее, Минфин собирается увеличить программу заимствований на текущий год до 4–4,5 трлн руб. Принимая во внимание, что около 3 трлн руб. будет использовано из ФНБ в рамках бюджетного правила и еще примерно 1 трлн руб. бюджет получил за счет сделки по продаже акций Сбербанка, текущих планов по размещению ОФЗ (4–4,5 трлн руб., по словам министра финансов Антона Силуанова) должно быть достаточно для финансирования дефицита в размере 8–8,5 трлн руб. в текущем году.