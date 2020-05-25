После укрепления на протяжении нескольких дней рубль с вечера прошлого четверга стал дешеветь на фоне ослабления юаня и глобального укрепления доллара из-за нарастающей напряженности между США и КНР: китайская сторона планирует принять законопроект об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который усилит китайский контроль над этим регионом, а Соединенные Штаты намерены в ответ ввести санкции. В результате в пятницу рубль ослаб более чем на 1% и даже временами тестировал отметку 72 за доллар, но вскоре отыгрывал потери. Дополнительное давление на него оказало снижение цен на нефть на 4% на фоне того, что Китай не установил целевой показатель роста ВВП в этом году (ранее рост ожидался на уровне 6%).

За выходные отношения США и Китая еще больше обострились из-за возобновившихся протестов в Гонконге, и СМИ рассуждают о новой "холодной войне". ЦБ Китая ослабил официальный курс юаня до 7,1209 за доллар США, последний раз такое наблюдалось в 2007 году. Тем не менее глобальные рынки пока спокойны, поскольку усиление напряженности между США и Китаем давно учтено инвесторами, а реальных действий друг против друга стороны еще не предприняли. Отчасти это может быть связано с тем, что сегодня в США и Великобритании нерабочий день. В этих условиях рубль даже немного укрепляется до 71,4 и, скорее всего, останется в боковом тренде до конца дня. Основным событием сегодня будет публикация индексов делового оптимизма в Германии за май от IFO — инвесторов интересует, покажет ли он улучшение на фоне ослабления карантинных мер.

Рубль пока получил передышку, сегодня ожидается боковой тренд, так как в США и Великобритании нерабочий день.