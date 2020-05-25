После быстрого восстановления от мартовской распродажи финансовые рынки с начала мая находятся в боковом движении (в котором индекс S&P держится на 12-13% ниже максимума, кривая доходностей UST вблизи минимумов), несмотря на то, что активы на балансе ФРС продолжают рост (+350 млрд долл. до 7,04 трлн долл.), хотя и меньшими темпами, чем в апреле (+900 млрд долл.). В сравнении с объемом напечатанных денег масштаб восстановления финансовых рынков выглядит очень скромным. Публикуемая макроэкономическая статистика по США остается негативной: например, число получающих пособия по безработице достигло нового рекорда 25,07 млн, превысив ожидания рынка, также спад продолжается в обрабатывающей промышленности (значение индекса активности, рассчитываемого по опросам представителей

производств, находится заметно ниже 50). Однако снижение темпа спада (значение индекса опережающих индикаторов за апрель составило —4,4% против —6,7% в марте и оказалось лучше ожидавшегося падения на 5,4%) свидетельствует о появлении признаков улучшения ситуации вследствие снятия некоторых ограничительных мер. По-видимому, финансовый рынок нашел некий краткосрочный баланс между ожидаемым будущим эффектом от уже запущенных стимулов (большая их часть еще не в экономике) и уроном, который получила американская экономика.

Основными рисками для финансовых рынков являются перманентное изменение поведения потребителей вследствие карантинных мер (в этой связи интерес представляет статистика о личных доходах и расходах по США, которая будет опубликована в конце этой недели за апрель), эскалация конфликта между США и Китаем, также угрозу все еще представляет COVID-19. Судя по комментариям в СМИ, достигнутые до COVID-19 торговые соглашения остались в прошлом, при этом экономика США сейчас не в лучшей форме, чтобы противостоять последствиям торговой войны, которые могут сильно повлиять на исход президентских выборов (не в пользу

республиканцев). Кроме того, по статистике COVID-19, в мире наблюдается лишь стабилизация прироста числа болеющих людей (то есть по приросту заразившиеся по-прежнему превосходят вылечившихся), что не позволит быстро полностью снять ограничительные меры (это сдерживает восстановление экономик). В то же время в арсенале у ФРС не так много средств для смягчения новых ударов (по сути, это введение отрицательной ставки и расширение класса активов для выкупа). По нашему мнению, на рынках сейчас больше риска, чем возможностей для получения спекулятивной прибыли. При этом золото все еще дешево стоит в сравнении с объемом напечатанных долларов.