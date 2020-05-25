Рынок ОФЗ в ходе прошедшей недели консолидировался на достигнутых уровнях, снизившись в доходности на 2-7 б.п. Сильнее выглядел отстающий до этого длинный отрезок, где доходности по выпускам срочностью 10 и более лет опустились на 10-13 б.п., спред 10-3 продолжил сокращаться, достигнув отметки 74 б.п. (-7 б.п. за неделю). ОФЗ сохраняют потенциал снижения доходности, а на предстоящей неделе получат техническую поддержку от высоких выплат в результате погашений. Со стороны внешних рынков угрозу несет обострение взаимоотношений между США и Китаем.

На этой неделе состоится крупное погашение выпуска ОФЗ серии 26214 на 239 млрд руб. (вместе с купоном), что предопределит высокий объем платежей, которые получат инвесторы по локальным облигациям. В совокупности инвесторы получат ~317 млрд руб. (~61 млрд руб. неделей ранее). Крупные платежи поддержат спрос на первичных аукционах, а также на короткие и среднесрочные выпуски на вторичном рынке. Объем платежей по еврооблигациям сохранится невысоким – ~0,17 млрд долл. (~0,11 млрд долл. неделей ранее).

Согласно нашим оценкам на основе данных НРД, за прошлую неделю иностранные инвесторы нарастили свои вложения в ОФЗ на 84 млрд руб. (+12 млрд руб. неделей ранее). При этом наибольшие притоки были отмечены в аукционных выпусках ОФЗ-26232 (октябрь 2027 г.) и ОФЗ-26230 (март 2039 г.) на сумму ~26 млрд руб. и ~10 млрд руб. соответственно. Значительные притоки были также зафиксированы в выпусках ОФЗ-26225 (май 2034 г.) и ОФЗ-26227 (июль 2024 г.) на ~16 млрд руб. и ~10 млрд руб. соответственно.