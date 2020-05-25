Компания вводит лимит на автоматическое списание денег. Через год, если пользователь так и не зашел в свой аккаунт, ему придет с письмо с вопросом, желает ли он продлить подписку, и если ответа не будет, то компания прекратит взимание платы. На первый взгляд, эта мера не имеет практического смысла. Все современнее сервисы не ограничивают время списания денег с привязанных карт, исходя из логики, что по умолчанию клиент заплатит больше, чем в ситуации, когда его об этом спрашивают. Однако Netflix заявляет, что компания не хочет, чтобы люди «платили за то, чем они не пользуются».

Этот щедрый жест может иметь большие имиджевые последствия. Во-первых, Netflix уже вошел в историю как первый из числа крупных провайдеров контента, который так лояльно отнесся к своим клиентам. А во-вторых, это сильный сигнал для инвесторов, что потеря «мертвой» аудитории не значительна для бизнеса. По данным Netflix, всего 0,5% ее аккаунтов не используется дольше года и будет автоматически закрыто, следовательно 99,5% аккаунтов – это активные клиенты. Тут, правда, стоит напомнить о таком феномене, как freeloaders. Это люди, которые получают промо-период за счет приглашения из чужого аккаунта. Теоретически активность бесплатных зрителей может «обнулять» счетчик у тех, чьим приглашением они воспользовались. Тогда по факту массовой отмены не активных подписок не будет.

С финансовой точки зрения потери для Netflix обещают быть не существенными, и они уже учтены в прогнозах на текущий квартал. Всего компания лишится около 900 тысяч платных подписчиков, что сопоставимо с приростом ее мировой аудитории примерно за 5 дней. В деньгах это до $143 млн долларов недополученной выручки. Компания зарабатывает столько за 2-3 дня. По нашему мнению, Netflix довольно удачно воспользовалась ситуацией, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Имея более узкую базу клиентов, сервисы Hulu, Disney+, HBO вряд ли смогут ввести автооотмену подписки. И при прочих равных пользователи будут иметь больше мотивов выбрать именно Netflix. Это будет долгосрочно поддерживать продажи компании и котировки ее акций.