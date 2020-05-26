Неделя началась с роста. Однако, объемы были низкие в связи с выходным днем в США. Лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг стали рефы Россетей (+6,84%). Лидерами снижения стали бумаги Транснефти (-2,72%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71,00-72,00.

Пассажиропоток сократился на 92% в апреле. За 4 месяца падение авиатрафика составило 30%. Мы не ожидаем банкротства системообразующих игроков, хотя передел рынка вероятен. С него могут уйти игроки с пассажиропотоком менее 1 млн чел., за исключением тех, кто получит помощь от акционеров – региональных властей и крупных предприятий, и эта доля достанется лидерам. Ведущие операторы, а также аэропорты и авиапроизводители, по нашему мнению, получат поддержку государства путем гарантий по лизингу, льготных субсидий и прямых трансфертов в размере не менее 340 млрд руб.

МТС (+1,56%) отчитается за 1 квартал по МСФО. Консенсус-прогноз предполагает сокращение выручки до 88, а EBITDA до 12 млрд руб. Я не ожидаю столь резкого падения основных показателей. Сокращение продаж затронуло, в основном, сегмент розничных точек, МТС банка. Компания, получившая звание одного из сильнейших телекоммуникационных брендов, не сообщала о больших проблемах из-за CoVid-19. Прогноз роста годовой выручки на 3% не отозван. Я полагаю, что прогноз по капзатратам может быть сокращен, в частности, Правительство готово перенести регуляторные требования по хранению данных на более поздний срок, и это сэкономит 4-6 млрд руб. Ожидаю, что МТС отчитается лучше прогноза, выручка может достичь 112 млрд руб. Сохраняем целевой уровень 320 руб. на акцию (достигнут). Дивиденд, по всей видимости, будет сохранен на уровне не менее 26 руб. на акцию в год.

Ожидаем боковую динамику. Ориентиры: диапазон 70,50-71,50 в паре USD/RUB, 2700-2750 по индексу Мосбиржи.