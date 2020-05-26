Фондовые биржи Европы в понедельник закрылись ростом. Немецкий DAX поднялся на 2,87%, французский CAC вырос на 2,15%. Британский фондовый рынок был закрыт в связи с выходным.

Поводом для мажорных настроений продолжают служить перспективы перезапуска мировой экономики и статистика по деловой активности Германии. Согласно цифрам Мюнхенского института экономических исследований, индекс деловых настроений в мае поднялся до 79,5 п. по сравнению с пересмотренными 74,2 п. в апреле. Эксперты ожидали роста показателя до 78,3 п. Сегодня после длинных выходных откроются биржи США — судя по динамике фьючерсов на заокеанские индексы, игроки готовятся к штурму уровня 3000 п. в по S&P 500. Если рубеж будет взят, работа алгоритмических систем и закрытие коротких позиций поднимут значение бенчмарка к отметкам 3100—3130 п.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,28% и закрылись на отметке $35,60. Рынок продолжил отыгрывать данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число действующих нефтяных буровых установок в США достигло новых минимумов с июля 2009 года. В целом на предстоящей неделе движение цены фьючерсного контракта Brent будет зависеть от настроений заокеанских игроков и следовать в фарватере биржевых индексов США.

На старте новой недели индекс Мосбиржи вырос на 1,79%, закрывшись на отметке 2757,93 п. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2720 и 2700 п., сопротивления — 2800 и 2820 п. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 118000 и 116000 п., сопротивление — 122300 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 71,65, потеряв символические 0,01% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 71 и 70,60, сопротивления — 72 и 72,70.