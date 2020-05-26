Торговая неделя для российского рынка акций началась с роста. После подъема на открытии далее наблюдалось медленное, но поступательное движение наверх. Индекс МосБиржи поднялся в район 2750 п.

Обороты торгов в акциях упали до 37 млрд. руб., хотя еще в прошлую пятницу они были на уровне 64 млрд, а в среду и четверг — около 100 млрд. Это эффект отсутствия торгов на ключевых западных площадках: в Лондоне и в Нью-Йорке.

Подъем российского рынка сопровождался ростом на работающих европейских площадках. Например, немецкий DAX подскочил на 2,9%. Росли фьючерсы на американские индексы. Цены на нефть Brent также прибавили. Подъем котировок составил 1,1%, что является весьма скромным результатом, учитывая высокую волатильность последних недель. Таким образом, восходящие движение понедельника на российском рынке не является исключительно внутренней историей. Во многом это результат положительного внешнего фона.

Сегодня волатильность на рынке вырастет, торговая активность увеличится. При сохранении фона открытие торгов ожидается на положительной территории. По индексу МосБиржи ближайшая область сопротивления расположена на 2780–2815 п. Поводов для уверенного пробоя этого диапазона участникам рынка пока может быть недостаточно.

Среди фаворитов накануне вновь были акции наиболее крупных компаний сектора электроэнергетики. Отраслевой индекс вырос на 2,8%. Обыкновенные акции Россетей (+5,5%) почти добрались до технического ориентира на 1,55 руб. Зона 1,55–1,60 руб. сейчас выступает ближайшем диапазоном торможения, где восходящий импульс может приостановиться. В акциях ФСК ЕЭС (+1,6%) соответствующий район находится около 0,200–0,206 руб.

По бумагам Интер РАО, подскочившим вчера на 3,6%, не исключаем движения в диапазон 5,2–5,3 руб. Акции Русгидро в предыдущие дни отставали от динамики отрасли, но вчера все-таки сумели показать рост на 2,1%. Краткосрочные ожидания по бумагам в целом положительные, возможен рост в сторону 0,7 руб. Ближайшим драйвером может выступить сильная финансовая отчетность за I квартал 2020 г. — будет опубликована 4 июня.

Среди лидеров роста в понедельник также были обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,1%). Эти бумаги живут своей жизнью и, как правило, могут показывать внушительные движения без каких-либо дополнительных корпоративных драйверов роста. При торговле бумагами опираться на фундаментальные факторы не получается. С технической точки зрения в ближайшее время акции могут подняться к 43 руб.

Сегодня ожидается публикация финансовых результатов за I квартал по МСФО у Мечела, МТС, Банка Санкт-Петербург. По Мечелу, на мой взгляд, отчетность вряд ли вызовет всплеск оптимизма. По Банку Санкт-Петербург влияние I квартала может быть нейтральным. Ключевые негативные события для банковского сектора начали происходить позже. По МТС возможна умеренно положительная реакция на МСФО. На фоне снижения рублевых ставок причин для сильного падения акций компании не вижу. Фактор дивидендов и байбэка поддерживает котировки.

В целом стоит сказать, что замедление инфляции и снижение ставок в экономике является мощным фактором поддержки российского рынка акций. Облигации уже заранее заложили это в цену, что отражается в достижении индексом ОФЗ (RGBI) исторических максимумов. Акции традиционно реагируют с опозданием, что мы видели в 2019 г.

На валютном рынке пока сохраняется спокойная ситуация. Курс USD/RUB консолидируется около 71,5. В ближайшие дни вижу повышенную вероятность движения к 72,5–73. Этому в том числе может способствовать локальный откат на рынке нефти ближе к концу недели.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. В США торги не проводились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 1,3%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце мая растут на 0,9% и находятся около $35,8.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти чуть выше уровня закрытия понедельника.