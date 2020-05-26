Вчера в отсутствие американских торгов российский рынок акций выглядел очень бодро, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,8%. В лидерах роста было много бумаг энергетических компаний, хотя никаких важных новостей по сектору не было. В очередной раз отличилась 5,1-процентным ростом «обычка» «Сургутнефтегаза», но к необъяснимому подъему бумаг этого эмитента уже давно не привыкать.

Не исключено, что вчерашний рост Индекса Мосбиржи был вызван началом перетока средств с долгового рынка на рынок акций. Доходность ОФЗ снизилась до менее 5% годовых, и, во-первых, стала многим просто не интересна, а, во-вторых, часть инвесторов могла начать фиксировать прибыль по госбумагам. Если эта версия верна, то приток средств в акции какое-то время будет лишь усиливаться.

Сегодня в первой половине дня рост рынка акций будет продолжен: американские фьючерсы подрастают на 0,6-0,8%%, нефть снова ушла выше сопротивления 36 долларов за баррель.

Лучше рынка обещают быть акции «Норильского Никеля», отыгрывая удорожание палладия и никеля. Не исключено, что сегодня они закроют дивидендный гэп.

Нефть демонстрирует очередную попытку закрепиться выше 36 долларов за баррель, что откроет ей дорогу на 40 долларов. Но для такого движения нужны информационные поводы, которых нет. Быть может, им станет еще одно снижение квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Не исключено, что после того, как Саудовская Аравия и ряд ближневосточных стран добровольно сократили свою добычу сверх положенных в рамках ОПЕК+ квот, они вынесут предложение о еще одном снижении на ближайшую встреч участников картеля.

Рубль вчера торговался очень вяло и без особых изменений. Сегодня на хорошем внешнем фоне российская валюта попробует подрасти, и не исключено, что в паре с долларом вновь уйдет под отметку 71. Однако при торговле рублем следует помнить о том, что финансово-экономический кризис в России только начинается, а курс рубля держится на нынешнем уровне лишь за счет валютных интервенций ЦБ.