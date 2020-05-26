Перед открытием торгов для рубля сложился позитивный внешний фон
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился позитивный внешний фон.
Так, поддержку национальной валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь вышел выше 36 долларов за баррель. Также покупкам в рубле будет способствовать динамика валют развивающихся стран, которые утром демонстрируют укрепление. На таком фоне в начале дня пара доллар/рубль вновь отступит в диапазон 71-71,5 рубля. В дальнейшем, несмотря на уход поддержки рубля со стороны налогового периода, американская валюта закрепится в данном диапазоне. Во второй половине дня, на фоне активизации торгов и сохранении спроса на рисковые активы, доллар может сделать еще один шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 70 рублей. Однако сохраняются риски ухудшения настроений на рынках на росте напряженности в отношениях между США и Китаем, что может снизить спрос на риск и позволить доллару отыграть потери.
Напомним, что в понедельник рубль практически не изменился к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро удержали позиции в районе 71,7 и 78,1 рубля соответственно.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200526/831512334.html