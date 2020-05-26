По итогам торгов 25 мая индекс МосБиржи вырос на 1,79% — до 2757,93 п., а РТС на 2,1% — до 1213,41 п.

Если на российском рынке и был пессимизм в начале дня, то он весьма быстро выветрился. Риски пока связаны с дальнейшим обострением отношений США и Китая, но они ещё не учитывают возможные негативные сценарии. Более явным фактором на прошедших торгах была нефть, а также новости о дальнейшем смягчении карантинных мер в мире. Япония отменила режим ЧС на своей территории, а также издание Nikkei сообщило о подготовке программы финансово-экономической помощи корпорациям почти на 100 трлн иен. В России правительство ввело ограничения на импорт ряда видов топлива до 1 октября. Мера носит явно протекционистский характер, но является позитивной для отечественных нефтяников. В секторе электроэнергетики продолжается переоценка в свете уверенности рынка в будущем снижении ключевой ставки ЦБ РФ. Сектор отличается более высокой прогнозируемостью финансовых показателей и выплат акционерам. Соответственно, в лидерах дня были привилегированные бумаги «Ленэнерго» (+5,61%), «Россети» (+5,57%), «Сургутнефтегаз» (+5,09%), «ТГК-1» (+4,8%), «Северсталь» (+4,13%) и «Интер РАО» (+3,61%). К слову говоря, металлурги явно отстали от рынка и демонстрируют попытку его догнать, тем более, что в РФ возобновилась работа строительного сектора. Бумаг в минусе было очень немного. Привилегированные акции «Транснефти» упали на 0,38%, «Мечел» на 0,17%, а «Детского мира» на 0,17%. Активность была невысокой, что оправдывается выходными днями в Великобритании и США. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 37,287 млрд рублей.

Рубль провёл день в диапазоне 100 пунктов, но к вечеру вернулся ближе к значениям закрытия в пятницу. Сдерживающим фактором для отечественной валюты стали пятничные заявления главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о том, что снижение ставки на 100 базисных пункта это не основной, а один из вариантов решения на июньском заседании. К тому же нет никакой срочности в экстренном снижении ставки. Уже во вторник волатильность возрастёт на фоне возвращения к работе трейдеров в Великобритании и США, но пока нет оснований ждать какой-либо сильной просадки по рублю. Нефть удерживается выше $35 и готова продолжить свой рост, налоговые платежи ещё не закончились. Впрочем, стоит отметить, что регулятор отменил аукционы месячного РЕПО в связи с отсутствием спроса на ликвидность. То есть у банков достаточно рублёвых средств, но они не торопятся их парковать в иностранной валюте.

Торги в США не проводились по случаю выходного дня. Европа завершила день ростом. Некоторый оптимизм инвесторы получили из ФРГ. В Германии индекс деловых ожиданий в мае поднялся до 80,1 п. с апрельских 69,4 п., хотя оценка текущей ситуации снизилась до 78,9 п. с апрельских 79,4 п. Индекс делового климата поднялся до 79,5 п. с 74,2 п. в апреле. Данные указывают на то, что крупнейшая экономика еврозоны постепенно выходит из кризисного состояния. Азиатские новости также были позитивными. В Японии отменили чрезвычайное положение в Токио и четырёх других провинциях, а также готовят план финансовой поддержки для компаний более чем на 100 трлн иен. Испания планирует отменить карантин для прибывающих иностранцев с 1 июля. По итогам дня DAX — 11391,28 п. (+2,87%), CAC 40 — 4539,91 п. (+2,15%).

Новый день в Азии вновь принёс рост на рынки. Продолжают поступать новости от фармацевтов. Novavax объявила о переходе к испытаниям вакцины против COVID-19 на людях. В Японии инвесторы приветствовали не только очередную вакцину, но и отмену чрезвычайного положения в пяти последних провинциях. Индексы Гонконга и Китая также повышались, хотя риски обострения отношений с США сохраняются. Сингапур в третий раз ухудшил оценку ВВП в текущем году и теперь ждёт снижение на 4,0%-7,0%. В I квартале экономика страны упала на 4,7% в годовом выражении. Меж тем, на рост аппетитов к риску указывало ослабление иены и слабость индекса доллара. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 21249,30 п. (+2,45%), Hang Seng — 23413,20 п. (+2,01%), Shanghai Composite — 2839,43 п. (+0,76%).

В России заявляют о том, что добыча снизилась почти до целевых 8,5 млн бар. в сутки, что предусмотрено соглашением OPEC+. В России также ожидают, что баланс на рынке будет достигнут если не в июне, то в июле. Соответственно, комбинация новостей об эффективном соблюдении соглашения OPEC+ и послаблениях в карантинных мерах толкали котировки нефти вверх. К 9:00 мск Brent — $36,79 (+1,85%), WTI — $34,4 (+3,46%), Золото — $1733,3 (-0,13%), Медь — $5331,9 (+1,34%), Никель — $12285 (+0,04%).

Индекс доллара снижался на 0,23% до 99,63 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 0,67% по сравнению с пятничными 0,66%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,092 (+0,2%), GBP-USD — $1,222 (+0,3%), USD-JPY – 107,84 (+0,11%).

Внешний фон перед стартом торгов в России был позитивный. Индексы Азии растут, нефть дорожает, основные валютные индикаторы также указывают на рост аппетитов к риску. Вероятно, что индекс МосБиржи попытается приблизиться к отметке 2800 пунктов, а рубль к укрепиться до 71,0 за доллар. У нефти появился шанс преодолеть отметку $37 и закрепиться в новом диапазоне $36-$40 за баррель.