Рынок акций РФ и рубль вырастут на внешнем позитивном фоне. Рост азиатских площадок и стоимости нефти поддержат рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами и ценами на сырье, считает Антон Старцев из группы "Олма".

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом в пределах 0,5-1,2%, в районе 2770-2790 пунктов.

"Внешний фон перед стартом торгов в России был позитивный. Индексы Азии растут, нефть дорожает, основные валютные индикаторы также указывают на рост аппетитов к риску. Вероятно, что индекс Мосбиржи попытается приблизиться к отметке 2800 пунктов, а рубль — укрепиться до 71 рубля за доллар", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне признаков восстановления "спроса на риск" на рынках в целом, считает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает во вторник, 26 мая, укрепления рубля по отношению к доллару до уровня 71,25 рубля и последующее движение в течение дня в диапазоне 70,5-71,4 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Поминовения.

Фондовые индексы Франции и Германии в понедельник поднялись на 2-3% на фоне оптимизма, связанного с открытием экономик, а также на корпоративных новостях и данных об улучшении делового климата.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 1,93-2,12%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 2,08%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,79%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,63%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,93%.

Стоимость нефти растет на 2,08% — до 36,27 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,32% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0929 доллара за евро.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ заметно вырос по итогам торгов в понедельник на внешнем позитиве. При этом выходной в США обусловил невысокую рыночную активность на российских площадках.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов подскочил на 1,79%, до 2757,93 пункта, индекс РТС — на 2,1%, до 1213,41 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 1 копейку — до 71,65 рубля, евро практически не изменился, снизившись на 0,25 копейки, до 78,08 рубля, следует из данных Московской биржи.