Группа "Аэрофлот" опубликовала ожидаемо слабые операционные результаты за апрель
Пассажиропоток в апреле рухнул на 95.2% г/г до 229.0 тыс. человек, в том числе, на 99.5% на международных направлениях (было перевезено всего 9.9 тыс. пассажиров) и на 91.6% на внутренних направлениях (до 219 тыс. пассажиров). Пассажирооборот сократился на 95.4% г/г до 0.559 млн пасс*км. Коэффициент занятости кресел просел до 35.4%. За 4M20 пассажиропоток Аэрофлота снизился на 34.7% г/г, а коэффициент занятости кресел составил 69.7%.
Наше мнение. Результаты оказались ожидаемо слабыми из-за транспортных ограничений в условиях распространения COVID-19 по всему миру. Большая часть самолетов Группы Аэрофлот в прошлом месяце была на земле. После резкого падения трафика в апреле и мае Группа планирует постепенно возобновить полеты в июне на фоне ослабления карантинных мер, однако мы по-прежнему не рекомендуем покупать акции, так как восстановление будет слишком долгим.
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