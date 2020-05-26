Газпром нефть 28 мая должна опубликовать финансовые результаты за 1К20. Мы ожидаем, что выручка снизится до 515 млрд руб. (-16% кв/кв, —12% г/г), отражая падение цен на нефть на фоне ухудшения макроэкономической обстановки (Urals подешевела на 19% кв/кв в рублевом выражении). EBITDA должна снизиться на 47% кв/кв и 54% г/г до 72.5 млрд руб. в результате неблагоприятной ценовой конъюнктуры, а также отрицательного лага экспортной пошлины, рентабельность EBITDA, как ожидается, сократится до 14% (с 22% в 4К19). Чистая прибыль окажется отрицательной (мы прогнозируем —14.7 млрд руб.) из-за убытков по курсовым разницам, возможных списаний и снижения прибыли от СП.