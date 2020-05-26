В понедельник рублевые облигации торговались в зеленой зоне. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась на 1 б.п. – до 5,48% годовых. Поддержку рынку оказал рост цен на нефть.

Первый месячный аукцион РЕПО от ЦБ РФ с лимитом 500 млрд руб. вчера прошел без спроса со стороны банков, что свидетельствует об отсутствии у банков потребности в ликвидности. Стоимость заимствований по данному инструменту в размере 5,6% предполагает возможность положительного кэрри только для самых длинных выпусков с погашением в 2033-2039 гг. Ожидаем, что спрос на данный инструмент может проявиться после снижения ключевой ставки в июне. Текущий уровень доходности ОФЗ закладывает в цены снижение ставки на 75 б.п. и не предполагает положительного керри к ключевой ставке на большем участке кривой.

Сегодня и до конца недели ожидаем сохранения позитивных настроений на рынке рублевых облигаций. При снижении ключевой ставки на 100 б.п. в июне доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,25% годовых.