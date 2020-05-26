Банк России не будет форсировать снижение ключевой ставки до 19 июня
Аукцион 1-месячного РЕПО не состоялся. Банк России объяснил несостоявшийся аукцион нормализацией краткосрочных факторов ликвидности и снижением потребности в среднесрочном финансировании. Мы полагаем, 1-месячное РЕПО ориентировано на замещение РЕПО «тонкой настройки» (последний аукцион 6 мая на 6 дней в объеме 780 млрд руб.), однако в последнее время спрос на данный механизм снизился. Косвенным подтверждением нормализации условий обращения ликвидности служит расширение дисконта ставки Ruonia о/н к ключевой ставке (-22/-16 бп).
Альтернативная гипотеза о завышенной стоимости инструмента ввиду ожидаемого снижения ключевой ставки также имеет право на существование. Однако мы не склонны придерживаться ее, даже несмотря на факт фиксации аукционной процентной ставки на весь горизонт размещения 1-месячного инструмента РЕПО. Мы по-прежнему полагаем, что Банк России не будет форсировать снижение ключевой ставки до 19 июня, а истечение срока вчерашнего инструмента (24 июня) незначительно пересекается с датой потенциального вступления в силу новой ключевой ставки (22 июня, Росбанка: —50 бп).
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