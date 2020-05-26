Первый аукцион месячного репо, анонсированный на понедельник Банком России, был признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Неожиданным такой результат назвать нельзя, учитывая в целом спокойную ситуацию на денежном рынке и тот факт, что минимальная ставка по новому инструменту зафиксирована на уровне текущей ключевой ставки плюс 10 бп. Если бы аукцион состоялся, дата погашения по нему выпала бы на 24 июня, в результате чего, в случае снижения ключевой ставки на 100 бп на заседании 19 июня, эффективный спред между ставкой месячного репо и ключевой ставкой вырос бы до 20 бп. В своем комментарии Банк России подчеркнул, что долгосрочные операции будут продолжены в соответствии с ранее объявленным графиком. Следующий аукцион месячного репо запланирован на 22 июня, в один день с первым аукционом годового репо.

Интереса у банков не вызвало и 7-дневное репо с Федеральным казначейством, в то время как в рамках однодневного инструмента заявок было подано на 252 млрд руб. – самый высокий показатель за период с 13 мая. По всей вероятности, это связано с налоговыми платежами, хотя из-за снижения экономической активности их размер, как мы полагаем, тоже будет небольшим – по нашим оценкам, общая сумма НДПИ, НДС и акцизов, срок уплаты которых наступил вчера, составил 390 млрд руб. (против 860 млрд руб. год назад), а выплаты по налогу на прибыль (который компании платят в этот четверг) сократятся на 40% г/г, до 430 млрд руб. Сегодня Казначейство проведет депозитные аукционы сроком на 35 дней и 21 день с лимитом 20 млрд руб. и 200 млрд руб. соответственно, и мы ожидаем значительный спрос на оба инструмента. В свою очередь Банк России проведет регулярный недельный депозитный аукцион, лимит на котором, как мы предполагаем, может быть увеличен с 700 млрд руб. до 800–900 млрд руб.

Индекс RUSFAR вчера остался на прежнем уровне в 5,5%, в то время как ставка RUONIA, по нашим оценкам, поднялась чуть выше 5,4% против 5,34% в пятницу. До вчерашнего дня RUONIA, основной однодневный индикатор российского денежного рынка, на протяжении семи дней подряд торговалась в узком диапазоне 5,27–5,37%. Расчет ставки однодневного валютного свопа вчера не проводился ввиду праздничного выходного в США. Движения в более длинных процентных ставках носили ограниченный характер: значения 3x6 FRA и 9x12 FRA остались на прежних уровнях (4,80% и 4,55% соответственно), годовая ставка процентного свопа снизилась на 2 бп (до 5%), 5-летняя ставка IRS повысилась на 4 бп (до 5,43%), а годовая ставка NDF (OIS) и 5-летняя ставка кросс-валютного свопа закрылись практически без изменений на отметках 4,20% и 3,90% соответственно.