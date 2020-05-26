Нефтяные котировки растут в утренние часы вместе с прочими рисковыми активами.

Контракты на Brent торгуются выше отметки $36/bbl, WTI — $34/bbl. Поддержку котировкам оказывают ожидания скорого восстановления глобальной деловой активности и спроса на сырье в условиях продолжающегося снятия ограничений в большинстве стран. Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывают и вчерашние комментарии министра энергетики РФ А. Новака о том, что, хотя спрос на нефть и остается на низком уровне, в мае наблюдалось его заметное восстановление на 20% от уровней апреля. При этом министр отметил, что предложение на рынке сократилось примерно на 15 mbd благодаря сделке ОПЕК+ и снижению добычи сырья в других странах. Наконец, по оценкам Минэнерго РФ, на нефтяном рынке пока сохраняется профицит на уровне 7-12 mbd, однако уже в июне-июле, по мнению министерства, рынок станет сбалансированным благодаря росту потребления. Отметим, что на этой неделе публикация данных о запасах нефти в США от API состоится завтра (27.05), а данные от Минэнерго США будут опубликованы в четверг (28.05). В случае очередного снижения запасов нефти котировки могут остаться на комфортных уровнях.