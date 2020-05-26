Судя по всему, рост цен на золото выдыхается. Пока непреодолимым оказался уровень 1750 долларов за унцию.

Огромная ликвидность, которую эмитируют центральные банки, лишь незначительно уходит в золото. Инвесторы предпочитают активы, где есть хоть какая-то доходность — акции и облигации.

В золоте снова стала работать традиционная зависимость от уровня риска: риски ниже — золото падает; риски выше — золото или стабильно, или подрастает.

С другой стороны, пропала корреляция с долларом, очень часто при ослаблении индекса доллара падает и золото. Конечно, можно допустить, что возможна еще одна волна роста в золоте, которая может быть вызвана отрицательными ставками в США, но пока это событие не ближайших месяцев. А пока, я бы выходил из золота, так как на рынке очень много других тем, которые генерируют и курсовой рост, и доходность.



