В четверг, 28 мая, Газпром нефть опубликует финансовые результаты за 1К20 и проведет телефонную конференцию.

Мы ожидаем ухудшения динамики финансовых показателей компании в связи с ослаблением рыночной конъюнктуры в отчетный квартал, в том числе из-за падения средней цены сорта Юралз на 21% относительно 4К19 и отрицательного эффекта временного лага, возникающего при расчете экспортных пошлин. Кроме того, по нашим оценкам, размер налоговых льгот по ключевому проекту компании — Новопортовскому месторождению — уменьшится в два раза по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно нашим прогнозам, EBITDA в 1К20 относительно 4К19 сократится на 51% до $1,1 млрд, а свободный денежный поток останется низким на уровне $0,3 млрд.

Из-за существенного падения EBITDA и убытка по курсовым разницам, вызванного ослаблением рубля относительно доллара, чистая прибыль Газпром нефти может упасть почти до нуля. В отличие от материнской компании, Газпром нефть выплачивает дивиденды исходя из представленной, а не скорректированной, чистой прибыли. Следовательно, результаты за 1К20 и еще более слабые показатели за 2К20 могут означать выплату лишь незначительных дивидендов за 1П20.