Апрельские данные по сектору авиаперевозок отражают основные тренды в динамике пассажиропотока. Совокупный трафик российских авиаперевозчиков в апреле составил всего 6,6% от уровня 2019 года. Значительнее всего сократились международные авиаперелеты: на 99,2%. Средний процент занятости пассажирских кресел упал с 81,5% в апреле 2019 года до 38,8% в апреле 2020. Напомним, что, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), при загрузке кресел на 62% лишь около 3% мировых авиаперевозчиков могут избежать операционных убытков.

Неудивительно, что в текущей ситуации Аэрофлот, имеющий обширную сеть международных маршрутов, значительное количество транзитных пассажиров и большое число рейсов через аэропорты Москвы, пострадал намного сильнее, чем отрасль в целом. Процент занятости пассажирских кресел у Аэрофлота упал до 32,8%, а трафик сократился на 95,2%. Победа остановила перелеты с 1 апреля и предполагает возобновить их с июня, авиакомпания "Россия" продемонстрировала чуть больше устойчивости: у нее процент занятости кресел составил 44,4%, а пассажирский трафик упал на 92,2% с уровня прошлого года.

Наше мнение. Опубликованные данные еще раз подтверждают, насколько серьезны последствия эпидемии COVID-19 для отрасли авиаперевозок. По всей видимости, в апреле почти все авиакомпании, данными по которым располагает Росавиация, показали убыток на уровне операционной прибыли. Важно отметить, что значительнее всего пострадали компании с большей долей международных рейсов, а также совершающие полеты в основном через аэропорты Москвы (где карантинные меры были жестче, чем в других регионах).