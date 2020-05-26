Во вторник на глобальных рынках наблюдается общее усиление аппетита к риску, выражаемое в том числе в продажах доллара. Индекс доллара к шести основным мировым валютам снижался в середине дня примерно на 0,7%, обновляя минимумы с прошлого четверга. Рубль укреплялся наряду с большинством других валют EM. Укрепление отечественной валюты составляло порядка 0,3%, укрепление валют Турции, Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики составляло от совсем незначительной величины до почти 2%. Кроме того, рубль получает поддержку от роста нефтяных котировок. Основная причина позитивных настроений инвесторов на глобальных рынках прежняя – постепенное снятие ограничений и ожидания восстановления мирового экономического роста. Ближе к вечеру рынок будет ожидать данных по США – индекса потребительского доверия в мае и продаж новостроек в апреле.

Во вторник в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовым рынкам Алексей Заботкин, который с 1 июня займет пост заместителя председателя Банка России, сообщил, что ЦБ ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров вместе с постепенным снятием ограничений и открытием границ. Здесь стоит отметить, что резкое замедление импорта стало одним из ключевых факторов, стабилизировавших рубль в период кризисного падения. Тем не менее, ЦБ ожидает, что один из важных составляющих импорта в виде международных и туристических поездок будет пока показывать слабое восстановление, ограничивая спрос населения на валюту. Кроме того, можно предположить, что открытие границ и восстановление импорта будет сопровождаться дальнейшим усилением аппетита инвесторов к риску, в том числе и на российском рынке, что поддержит и интерес к рублю.

На локальном денежном рынке Банк России предложит во вторник 770 млрд рублей к размещению на очередном недельном депозитном аукционе. Это на 70 млрд рублей больше лимита недельной давности, однако еще неделю назад банки были готовы разместить в ЦБ около 950 млрд руб. Не исключено, что после оттока ликвидности в бюджет на основные налоговые платежи сегодняшний объем заявок окажется меньше, чем неделю назад, однако будет вблизи лимита ЦБ, учитывая в целом комфортную обстановку с ликвидностью в последние недели.