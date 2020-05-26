Замедление импорта стало одним из факторов, стабилизировавших рубль в период кризисного падения
Во вторник на глобальных рынках наблюдается общее усиление аппетита к риску, выражаемое в том числе в продажах доллара. Индекс доллара к шести основным мировым валютам снижался в середине дня примерно на 0,7%, обновляя минимумы с прошлого четверга. Рубль укреплялся наряду с большинством других валют EM. Укрепление отечественной валюты составляло порядка 0,3%, укрепление валют Турции, Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики составляло от совсем незначительной величины до почти 2%. Кроме того, рубль получает поддержку от роста нефтяных котировок. Основная причина позитивных настроений инвесторов на глобальных рынках прежняя – постепенное снятие ограничений и ожидания восстановления мирового экономического роста. Ближе к вечеру рынок будет ожидать данных по США – индекса потребительского доверия в мае и продаж новостроек в апреле.
Во вторник в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовым рынкам Алексей Заботкин, который с 1 июня займет пост заместителя председателя Банка России, сообщил, что ЦБ ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров вместе с постепенным снятием ограничений и открытием границ. Здесь стоит отметить, что резкое замедление импорта стало одним из ключевых факторов, стабилизировавших рубль в период кризисного падения. Тем не менее, ЦБ ожидает, что один из важных составляющих импорта в виде международных и туристических поездок будет пока показывать слабое восстановление, ограничивая спрос населения на валюту. Кроме того, можно предположить, что открытие границ и восстановление импорта будет сопровождаться дальнейшим усилением аппетита инвесторов к риску, в том числе и на российском рынке, что поддержит и интерес к рублю.
На локальном денежном рынке Банк России предложит во вторник 770 млрд рублей к размещению на очередном недельном депозитном аукционе. Это на 70 млрд рублей больше лимита недельной давности, однако еще неделю назад банки были готовы разместить в ЦБ около 950 млрд руб. Не исключено, что после оттока ликвидности в бюджет на основные налоговые платежи сегодняшний объем заявок окажется меньше, чем неделю назад, однако будет вблизи лимита ЦБ, учитывая в целом комфортную обстановку с ликвидностью в последние недели.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200526/831514275.html