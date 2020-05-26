В сегменте еврооблигаций развивающихся стран наблюдается ралли – после мартовского шока на рынках доходности суверенных бенчмарков стремительно восстанавливаются, зачастую обновляя исторические минимумы на фоне сверхмягкой политики мировых Центробанков, а также ожиданий восстановления экономической активности в связи с постепенным ослаблением карантинных мер. Хуже рынка остаются, пожалуй, только бумаги Бразилии, где наблюдается острая фаза эпидемии (страна занимает 2-е место после США по числу выявленных случаев коронавируса).

Доходность российских 10-летних евробондов на текущий момент достигла 2,39% годовых, в очередной раз обновив исторические минимумы. Дополнительными факторами поддержи спроса на российский валютный долг выступает восстановление цен на нефть, а также прохождение пика эпидемии в стране.

Кредитная премия (спрэд между доходность российских 10-летних еврооблигаций и UST’10) снизилась до 170 б.п. при среднеисторическом значении порядка 180 б.п. Ждем сужения премии до предкризисных уровней 1-го кварта — 130 б.п.: сверхмягкая монетарная политика ФРС и ЕЦБ вполне сможет компенсировать фактор более низких цен на энергоносители. Кроме того, благодаря накопленным резервам кредитный профиль России остается относительно стабильным в сравнении с другими странами ЕМ.

При текущей доходности UST’10 порядка 0,7% годовых и кредитной премии 130 б.п. целью по доходность российских 10-летних евробондов видим уровень порядка 2% годовых (потенциал ~40 б.п.).