Прошедшая неделя, несмотря на всю свою противоречивость, оказалась очень даже неплохой. Все индексы в конечном итоге выросли и выросли очень даже уверенно, дружно прибавив за неделю порядка 3,5%. И это несмотря на то, что настоящий рост мы наблюдали фактически только в понедельник, когда компания Moderna (MRNA, +2,91%) обнадежила буквально все человечество данными об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Правда, потом этот хайп достаточно быстро сошел на нет, но сам факт того, что участники рынка готовы «вестись» на такие сообщения свидетельствует о неубиваемой вере инвесторов в светлое будущее.

Отраслевой разрез итогов прошедшей недели также никаких особых тревог не вызывает. Абсолютно все сектора завершили неделю в плюсе — кто-то в большем, кто-то в меньше. Сильней всего выросли в среднем акции компаний, занимающихся управлением недвижимостью (+6,97%). Но рост здесь скорее чисто технический и это просто восстановление котировок после сильного провала в предыдущие недели. Зато почти такой же рост (+6,94%) акций промышленных компаний действительно внушает оптимизм. Конечно, инвесторы в этом случае как всегда бегут впереди паровоза и выдают желаемое за действительное, но и в этом мы также видим жажду жизни и веру в скорое восстановление экономики.

Вообще, главный тренд текущей недели — это рост тех секторов, сегментов и отдельных акций, которые больше всего пострадали от коронавируса и многие из которых еще буквально неделю назад числились чуть ли не первыми кандидатами на банкротство. Яркий пример тому — промышленный гигант General Electric (GE, —1,08%). Кто только не хоронил его в последние месяцы! Оно и понятно, какие могут быть перспективы у компании, выпускающей турбины и авиадвигатели? Кому нужны эти авиадвигатели, когда все самолеты стоят на земле и летать в ближайшее время не собираются!? Однако стоило только заговорить об открытии экономик и планах по открытию мировых курортов, как тут же эти акции полетели вверх и прибавили за неделю более 15%.

А настоящим героем прошедшей недели стали акции NVidia (NVDA, +2,86%), которые своей великолепной отчетностью полностью оправдали надежды инвесторов. Сам по себе результат роста за неделю может быть и не столь впечатляющий — чуть более 6%, но надо понимать, что, во-первых, эти акции вышли на новый уровень, переписав свой исторический максимум и, во-вторых, как это было сделано — уверенно и безальтернативно. И все инвесторы увидели, что у NVidia, а значит и у его конкурентов по сегменту впереди прекрасные перспективы. Порадовал также своих фанатов и Facebook (FB, +1,52%), объявивший в начале недели о запуске приложения Facebook Shops, позволяющего совершать покупки как в самом Facebook, так и в Инстаграмме. Результат этого налицо — +10% за неделю.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено более 5,3 миллионов сделок с акциями 1 241 эмитента на общую сумму почти 3,8 млрд. долларов США.

Ожидания рынка 26 мая

Опасения, что за длинные 3-х дневные выходные, связанные с празднованием Дня памяти павших (Memorial Day), могут принести какие-нибудь неприятности, к счастью, не оправдались. Конечно, Китай пытался всем испортить настроение и силой разогнал демонстрацию протеста в Гонконге. Но пока на события в Гонконге больше реагируют политики, а рядовые инвесторы это игнорируют и стараются не замечать. Просто пока не до этого — у нас своих забот по горло, и конечно на первом плане исключительно данные с коронавирусного фронта. И к счастью переживания, что после смягчения режима самоизоляции приведут к росту новых заболевших, пока напрасны. Более того, мы видим, что прямо на глазах жизнь постепенно входит в нормальную колею. Безусловно, это касается тех стран, где начали снимать ограничения. А это прежде всего — Европа и ряд азиатских стран (Япония, Южная Корея и частично Китай). Плюс к этому надо добавить фактически непрерывный поток воодушевляющих сообщений о разработке и испытаниях вакцины и лекарств от коронавируса. Пока финального результата нет, но сейчас уже никто не сомневается, что очень скоро количество перерастет в качество и мир получит желаемый результат.

Все это вместе взятое и определяет сегодня общий весьма позитивный фон на торгах акциями. Все мировые рынки растут и причем не просто растут, а буквально летят вверх, прибавляя фактически повсеместно более 1%. А некоторые прибавляют и того больше. Так, японский Nikkei-225, радуясь снятию режима ЧП по всей Японии, улетел вверх более чем на 2,5%. В Европе рост может быть чуть поменьше — около 1%, но все равно достаточно уверенный. При этом основными драйверами роста в Европе сегодня служат акции туристических компаний, отелей и авиаперевозчиков. Одна из ведущих мировых компаний TUI, чьи акции торгуются на LSE, объявила сегодня, что она планирует возобновить перевозку туристов на курорты с конца июня. В результате ее акции взлетели на этой, казалось бы, достаточно банальной новости на 35%. Короче, жизнь продолжается…

Аналогичное настроение наблюдается и на торгах фьючерсам на основные американские индексы, которые прибавляют к середине дня почти 2% к закрытию пятницы. И к счастью, пока нет особых причин волноваться, что что-то может испортить настроение. Выходящая сегодня макроэкономическая статистика важна, но чисто с аналитической точки зрения и вряд ли участники рынка будут на нее сегодня обращать внимание.

Поэтому, если столь позитивный настрой, который мы видим сегодня в первой половине дня, сохранится, то у рынка есть все шансы сделать серьезный шаг вперед и выйти наконец из боковика, в котором с начала апреля застряли индексы S&P500 и Dow Jones. И это, в свою очередь, может послужить сигналом для дальнейшего роста рынка в целом по крайней мере еще процентов на 5%.