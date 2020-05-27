Индекс МосБиржи снизился на 0,14%. Котировки отечественных акций зависят от терпимости инвесторов к рискам вложений в активы развивающихся стран и от цен на нефть. Ситуация с нефтью складывается благоприятно. Количество действующих сланцевых буровых в США снижается десятую неделю подряд. Нефтяные цены двигаются по повышательному тренду, хотя и не смогли закрепиться выше уровня $37 (Brent). Сильная коррекция нефтяных цен сейчас маловероятна.

Сезон ураганов может дать новый импульс «нефтебыкам». Синоптики предсказывают, что 2020 год может стать одним из самых опасных сезонов за многие годы, возможно, столь же разрушительным, как в 2005 году, когда ураган "Катрина", вызвал 19 штормов.

А вот осень может стать для нефти непростым периодом. Вторая волна коронавируса не является маловероятным сценарием, и она может вернуть цены на гораздо более низкие уровни. Но вчера мы видели локальное снижение нефтяных цен от отметки $37 долларов, что вызвало в конце дня продажи акций. Важным уровнем для нефти является отметка $29. Ее пробитие актуализирует игру на понижение в нефтяных контрактах и в акциях нефтяных компаний.

Лидерами снижения стали акции золотобывающих компаний. Как мы и предполагали, выход стран из режима изоляции привел к коррекции цен на золото. С вложениями в золото и акции золотодобывающих компаний надо быть осторожными — рост цен на золото выше отметки $1704 не подтвержден техническими индикаторами на дневных графиках. Котировки могут снизиться в район $1620 или даже $1566. В светлых перспективах золота я уверен, но роста без коррекций не бывает. Скорее всего, в этом году мы увидим цену на золото на уровне $1850 или $2000. Напомню, что «мега-бычий» прогноз Bank of America гласит, что золото взлетит до $3000 за унцию в следующие 18 месяцев, а эксперты крупной золотобывающей компании Newmont ожидают, что в этом году цены превысят $2000 (благодаря мощному глобальному стимулированию).

Американский индекс S&P-500 вчера вырос на 1,24%. Уверенности инвесторам придают новости об открытии различных учреждений и предприятий и новости об успешном испытании вакцины против коронавируса. Зал Нью-Йоркской фондовой биржи после двухмесячного перерыва тоже открылся, но ради соблюдения норм социального дистанцирования только 25% трейдеров от прежнего количества пока позволено в нем находится. Фьючерсы на этот индекс сейчас находятся в положительной зоне, но движение индекса наверх может быть затруднено из-за наличия технического сопротивления на уровнях 3020 и 3100 пунктов.