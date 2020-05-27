Неспособность S&P 500 взять 3000 п может стать сигналом к началу фиксации длинных позиций
Американские биржевые площадки во вторник закрылись на положительной территории, однако почти половина дневного прироста была нивелирована в последний час торгов. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,23%, закрывшись на отметке 2991,77 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,17%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,17%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на три базисных пункта, до 0,69%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на семь базисных пунктов, до −0,43%.
Позитивные настроения, обусловленные постепенным возобновлением экономической деятельности, были омрачены очередным выпадом Вашингтона в сторону Пекина. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что Трамп сомневается, что Гонконг сможет сохранить свой статус международного финансового центра, если его автономия будет подорвана действиями китайских властей. По информации Bloomberg, в связи с попытками Пекина расправиться с Гонконгом, администрация президента США рассматривает ряд санкций против китайских чиновников, предприятий и финансовых учреждений. По итогам прошедших торгов индекс S&P 500 не смог удержаться выше ключевого психологического уровня 3000 пунктов — и если в ближайшие сессии рубеж не будет взят, это может послужить сигналом игрокам к началу фиксации длинных позиций.
Котировки Brent во вторник выросли на 1,44% и закрылись на отметке $36,08. Драйвером роста цен на служат перспективы восстановления мировых экономик и признаки восстановления спроса на фоне существенного сокращения предложения со стороны стран экспортеров сырья. Сегодня в 23:30 мск игроки будут ждать статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения цен фьючерсного контракта Brent на старте торгов в четверг.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, закрывшись на отметке 2754,04 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2720 и 2700 пунктов, основное сопротивления — 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 120200 и 118000 пунктов, сопротивление — 123900 пунктов.
Рубль завершил торги на отметке 70,78, прибавив 0,98% по отношению к американскому доллару. Поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 71 и 70,60, сопротивления — 71,50 и 72.
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