Во вторник рынок в целом остался в фазе консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Сбербанк (SBER), менеджмент которого озвучил прогноз о скором восстановлении деятельности всех предприятий в РФ, подорожал на 1.6%. Акции Акции НЛМК (NLMK) подорожали на 1.4%, Алроса (ALRS) и Аэрофлота (AFLT) – на 1.2%. Тем временем Полюс (PLZL) подешевел на 2.9% — спрос на драгметаллы «охлаждается» по мере восстановления оптимистичных ожиданий в отношении глобальной экономики. Норникель (GMKN) потерял 1.2%, МосБиржа (MOEX) – 0.6%, Магнит (MGNT) – 0.5%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Рязаньэнергосбыта (RZSB) подорожали на 38.0%, Астраханьэнергосбыта (ASSB) – на 20.6%, Волгоградэнергосбыта (VGSB) – на 12.9%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 5.6%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% — 2.2%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС.

В то время как надежды на «открытие» экономики оказывают поддержку спросу на акции, сообщения о возможности введения санкций США в отношении китайских граждан и компаний в связи с вмешательством в дела Гонконга напомнили трейдерам о потенциальных факторах риска.

Кроме того, участникам рынка следует принимать во внимание усиление неопределенности в отношении финансовых показателей эмитентов из-за пандемии и ограничительных мер. Так, текущее значение коэффициента P/E по индексу S&P 500, по данным Bloomberg, составляет 20.8, а значение P/E, рассчитанное по прогнозной прибыли компаний за 2020 год – 23.9 (среднее значение P/E по S&P 500 за прошедшие 20 лет можно оценить примерно в 19).

На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация немногим выше отметки 70.5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.