Российский рынок акций вчера начал день бодро, но под конец все достигнутое растерял, закрыв день в символическом минусе. В лидерах роста были акции «второго эшелона», в том числе «дочки» «Газпрома». Их бумаги толкает вверх высокая дивидендная доходность: газовой монополии нужны деньги и она будет проводить через собрания акционеров решения о направлении дочерними компаниями 50% чистой прибыли на дивиденды.

Однако слабая динамика «голубых фишек» на в общем-то неплохом фоне свидетельствует о том, что потенциал роста выдохся.

Сегодня с утра внешний фон складывается слабо положительным. Американские фьючерсы торгуются выше уровня нашего закрытия, нефть по-прежнему болтается около отметки 36 долларов за баррель. Учитывая отсутствия позывов к росту у нашего рынка, ждем открытия торгов вблизи вчерашнего закрытия. Затем попытки подрасти будут преобладать.

Нефть перестала реагировать на внешние раздражители. Так, без реакции осталось сообщение о том, что Россия может не увеличивать добычу нефти до сентября текущего года. Вчера глава Минэнерго РФ Александр Новак обсуждал эту тему с руководителями нефтяных компаний, но единого решения принято не было. Скорее всего, на Россию в этом вопросе сильно давит Саудовская Аравия.

В такой ситуации вероятность роста цен на нефть в район 40 долларов возрастает. Но для этого необходимо как минимум не увеличение добычи в Штатах и возобновление регулярных авиарейсов.

Пока же мы не ждем принципиальных изменений цен на нефть – они продолжат консолидироваться около отметки 36 долларов за баррель.

Пара доллар-рубль вновь уткнулась в несильную поддержку 70,8, не решаясь закрепиться ниже и пойти штурмовать «круглую» отметку 70. В случае пробоя последней на срабатывании стопов и закрытии лонгов есть высокая вероятность ухода котировок даже в район 68. Однако фундаментально российская валюта продолжает выглядеть слабо.

Среднесрочным инвесторам можно рекомендовать начинать не агрессивно, без больших «плеч», покупать доллар против рубля в ожидании движения пары в район 75.