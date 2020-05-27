По итогам торгов 25 мая индекс МосБиржи снизился на 0,14% — до 2 754,04 п., а РТС вырос на 0,95% — до 1224,99 п.

В первой половине дня для отечественного рынка всё складывалось удачно. Индекс МосБиржи поднимался до 2796,8 п. Однако во второй половине дня уже преобладали продажи. Меж тем, на внешних рынках всё же преобладал оптимизм, который давил на золото, а вместе с ним и на бумаги золотодобывающих компаний. Бумаги Polymetal просели на 3,61%, а «Полюс» на 2,9%. Также в течение дня поступали корпоративные новости. Компания «Мечел» (-0,5%) получила убыток в I квартале в размере 36,9 млрд рублей против прибыли 11,336 млрд рублей годом ранее. Совет директоров «ТГК-1» (+4,9%) рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере 0,001036523 рублей на акцию с датой закрытия реестра 7 июля. Совет директоров «Детского мира» (+1,92%) рекомендовал финальные дивиденды за 2019 год из расчёта 90% прибыли по МСФО, или 3,0 рублей на акцию, с датой закрытия реестра 11 июля. Банк «Санкт-Петербург» (+0,88%) сообщил о росте прибыли по МСФО в I квартале на 23,4%, или 1,6 млрд рублей, при росте выручки на 12,2% до 8,3 млрд рублей. МТС (-0,09%) сообщает о росте прибыли по МСФО в I квартале на 0,8% до 17,7 млрд рублей при увеличении выручки на 8,9% до 119,6 млрд рублей. В лидерах дня были бумаги «Россети» (+5,22%), «ОГК-2» (+4,17%), «Русгидро» (+2,67%) и «РусАл» (+2,62%). Доминирование сектора электроэнергетики во многом связано с переоценкой риска и доходности в ожидании дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. На противоположном полюсе также были «Акрон» (-2,32%), «ФСК ЕЭС» (-1,72%), Yandex (-1,6%), ГМК «Норникель» (-1,32%) и привилегированные «Сургутнефтегаз» (-0,95%. По последним можно говорить о влиянии крепкого рубля, который, скорее всего, приведёт к заметному снижению прибыли «Сургутнефтегаз» в II квартале. Активность была довольно высокой, и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 80,629 млрд рублей.

Блок статистики по России заслуживает отдельного внимания. Рост реальных зарплат в России составил 5,9% в марте, что кажется удивительным в условиях нарастания проблем с коронавирусом. Ожидался провал на 7%. Безработица в апреле выросла до 5,8% при ожиданиях роста до 5,5%. И, наконец, провал розничных продаж в апреле вполне объясняет неуверенную динамику акций розничного сектора после мартовского всплеска оптимизма. Итак, объём розничных продаж в апреле сократился на 23,4% при ожиданиях падения на 15,0% и роста на 5,6% в марте.

Рубль укреплялся против основных конкурентов, следуя в фарватере глобальной тенденции. Лидерами по укреплению были новозеландский доллар, норвежская крона и австралийский доллар. Однако укрепление рубля может продолжиться. В среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением в октябре 2023 года и ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года. Оба аукциона будут проводиться в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Неделей ранее ведомство разместило бумаги на рекордные 170 млрд рублей. Возможно, что итоги предстоящих аукционов будут скромнее, так как ожидания по поводу снижения ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пункта были несколько охлаждены заявлениями главы ЦБ РФ. В четверг завершится налоговый период уплатой налога на прибыль. Кроме того, стоит отметить динамику нефти, которая к вечеру всё же вернулась выше $36 за баррель. Все эти факторы говорят о возможности дальнейшего укрепления рубля и штурма отметки 70,0 за доллар.

После длинных выходных американский инвестор обнаружил себя в бодром и достаточно оптимистичном состоянии. Впрочем, этого оптимизма не хватило, чтобы закрыть Dow Jones выше 25000 пунктов, а S&P 500 выше 200-дневной скользящей. Американская экономика и общество постепенно возвращаются к жизни за пределами домашних стен. Даже на NYSE разрешили частичную работу брокеров в зале, но разделили пространство прозрачными перегородками. Wall Street Journal пишет о росте бронирования ресторанов, об увеличении числа авиапассажиров на внутренних рейсах. Apple объявила об открытии десятков своих магазинов на фоне смягчения карантинных мер в США. На текущий момент 10 вакцин проходят клинические испытания и более 110 на этапе доклинических исследований. Novavax Inc. (+4,46%) утверждает, что её вакцина уже будет проходить вторую фазу клинических испытаний, когда часть пациентов получает плацебо. Кроме медикаментозных и общественных сигналов, рынок получил приятные вести из Японии, где готовят программу финансово-экономической помощи ещё на 100 трлн иен. Американская статистика пока отражает реальность провала на фоне коронавируса, а по этой причине уже не оказывает большого эмоционального воздействия. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго упал в апреле до 16,74 п. с мартовских —7,97%. В марте индекс цен на жильё в США замедлил рост до 5,9% по сравнению с февральскими 6,0%. Майский индекс потребительского доверия от Conference Board указывает на постепенное восстановление. Значение индекса выросло до 86,6 п. с 85,7 п. в апреле. Самое удивительное состоит в том, что продажи нового жилья в США выросли на 0,6% за апрель, хотя ожидался провал более чем на 20%. Если же говорить о торгах, то спросом пользовались бумаги сектора путешествий и гостеприимства. Даже акции Boeing подскочили на 5,23% в надежде на восстановление спроса на самолёты и комплектующие. Противоположным примером являются акции Netflix Inc. (-3,38%), которые дешевеют шестую сессию подряд. В секторе растёт конкуренция, а ослабление карантинных мер может резко снизить интерес потребителей к сервису потоковому видео. По итогам дня DJIA поднялся на 2,17% до 24995,11 п., S&P 500 вырос на 1,23% до 2991,77 п.

Настроения в Азии не были столь однозначными. Президент США Д. Трамп заявил во вторник, что к концу недели объявит о реакции Вашингтона на действия Китая относительно Гонконга. Недовольство Белого дома вызвал закон о национальной безопасности в Гонконге, который предусматривает ряд ограничений на общественную деятельность и организационные структуры. В самом Гонконге полиция увеличила своё присутствие на улицах в ожидании массовых протестов. Статистика по Азии была более оптимистичной, чем новости политики. Прибыль в китайской промышленности сократилась в апреле лишь на 4,3% после провала на 34,9% в марте. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 21441,29 п. (+0,80%), Hang Seng — 23214,28 п. (-0,73%), Shanghai Composite — 2839,32 п. (-0,25%).

Международное энергетическое агентство полагает, что в текущем году инвестиции в добычу энергоносителей упадут на 20%, или около $400 млрд, что будет иметь долгосрочные последствия. Ещё в начале года ожидался рост инвестиций на 2%. В 2019 году объём инвестиций составлял около $1,8 трлн. В 2020 году доходы от нефтяной индустрии могут упасть на $1 трлн, что означает потерю рабочих мест и возможностей правительств нефтедобывающих стран. Однако самое неприятное состоит в том, что сохранение подобной динамики в инвестициях может привести к снижению объёмов суточных поставок на 9 млн бар. уже в 2025 году. Однако всё это в будущем, а на текущий момент нефть реагирует на дальнейший рост напряжённости между Китаем и США. Пессимизм ограничивается ожиданиями дальнейшего сокращения американских запасов. Reuters ссылается на предварительные выводы опроса участников рынка и аналитиков, которые ждут сокращения третью неделю подряд. Кроме нефти, обратим внимание на золото. Резервы SPDR Gold Trust пока не собираются снижаться. На вечер вторника они составляли 1116,71 тонн, как и в пятницу вечером. К 9:00 мск августовский Brent — $36,44 (-0,82%), WTI — $34,03 (-0,93%), Золото — $1698,2 (-0,43%), Медь — $5290,01 (-0,79%), Никель — $12220 (-0,98%).

Индекс доллара повышался на 0,27% до 99,17 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,69% по сравнению с 0,70% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,096 (-0,19%), GBP-USD — $1,232 (-0,15%), USD-JPY – 107,52 (-0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Негатив этот основывается на американской риторике в отношении КНР. США готовы продолжить конфронтацию с Китаем по различным вопросам, включая реагирование на усиление контроля над общественной жизнью Гонконга. В остальном, предстоящий день может быть достаточно спокойным из-за отсутствия важной статистики.

В России есть своя внутренняя история. Размещения ОФЗ способны спровоцировать дальнейшее укрепление рубля. Рынок акций, скорее всего, будет стремиться к консолидации.

Из корпоративных событий отметим последний день торговли ФСК ЕЭС с дивидендами, как и в бумагах X5 Retail Group.