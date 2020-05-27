Вчера торговая динамика была смешанной. Лидировали бумаги второго эшелона, в частности, префы Саратовского НПЗ (+9,57%). Лидерами снижения среди наиболее ликвидных стали бумаги Polymetal (-3,61%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 70,00-71,00 второй раз за месяц.

Рубль укрепляется по мере роста рынков. Представитель ЦБ в СМИ подтвердил готовность регулятора рассмотреть снижение ставки на одном из ближайших заседаний. Конъюнктура рынков пока позволяет это сделать. Цена на нефть Brent вблизи $36 за баррель. Кроме того, в СМИ вчера появилась информация, что Россия будет настаивать не только на продлении сделки ОПЕК+, но даже на дополнительном сокращении добычи. Мы скептически оцениваем вероятность нового сокращения добычи, поскольку высокая цена на нефть не устроит, главным образом, потребителей, которые, в свою очередь, могут попытаться оказать давление на ОПЕК. Мировая экономика еще продемонстрировала заметного восстановления, чтобы адаптироваться к ценам в районе $80 за баррель. Однако, укреплению рубля способствуют и другие факторы. В частности, низкая инфляция и высокий спрос на ОФЗ. Минфин проведет размещение двух выпусков, мы ожидаем высокий спрос, возможно, вновь свыше 100 млрд руб. Игроки в понедельник не воспользовались РЕПО от ЦБ, что может свидетельствовать о большом запасе ликвидности у банков и фондов и ожидании снижении ставки в течение месяца. В случае пробития вниз психологической отметки 70 по паре USD/RUB, курс устремится в район 68-69. Однако, многие игроки все же полагают, что укрепление рубля не будет долгосрочным, и в 3 квартале начнется период ослабления российской валюты.

Ожидаем боковую динамику. Ориентиры: диапазон 70,00-71,50 в паре USD/RUB, 2700-2750 по индексу Мосбиржи. В фокусе аукцион ОФЗ, закрытие реестра Х5, ТКС и ФСК на получение дивиденда.



