На недельном депозитном аукционе Банк России увеличил лимит на 70 млрд руб., до 770 млрд руб, при этом заявок от банков поступило на 791 млрд руб. Депозиты Федерального казначейства пользовались высоким спросом: объем заявок на 35-дневный депозит превысил предложение в 3,5 раза, составив 71 млрд руб. (против предложенных 20 млрд руб.), а на аукционе 21-дневных депозитов банки привлекли 182 млрд руб. из предложенных Казначейством 200 млрд руб. Также отметим, что на аукционе однодневного репо спрос второй день подряд превысил 200 млрд руб., что может указывать на нехватку новой ликвидности (пусть и не на системном уровне), впрочем довольно типичную для налоговой недели. По нашим оценкам, в понедельник отток средств из банковской системы в бюджет составил около 500 млрд руб. Завтра наступает срок уплаты налога на прибыль.

Однодневные ставки вчера росли. Средняя ставка однодневного валютного свопа обновила максимум за период с 6 мая на отметке 5,46%. Индекс RUSFAR закрылся на уровне 5,51%, поднявшись всего на 1 бп, но, тем не менее, превысив уровень ключевой ставки ЦБ впервые с 14 мая. Ставка RUONIA, по нашим оценкам, приблизилась к 5,5% против 5,41% днем ранее. В более длинных процентных ставках движения опять носили ограниченный характер: 3x6 FRA снизилась на 2 бп (до 4,78%), 9x12 FRA осталась на прежнем уровне в 4,55%, годовая и 5-летняя ставки процентных свопов также не изменились (5% и 5,43% соответственно), в то время как годовая ставка NDF (OIS) и 5-летняя ставка кросс-валютного свопа выросли на 1-2 бп, до 4,22% и 3,90% соответственно.