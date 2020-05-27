Несмотря на позитивный внешний фон во вторник рублевые гособлигации торговались в красной зоне. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 выросла на 4 б.п. – до 5,52% годовых. При этом размещение новых корпоративных бондов проходило с большим спросом и понижением первоначальных ориентиров по доходности.

Вчера Газпром («AAAru»-АКРА) провел сбор заявок на два новых выпуска облигаций общим объемом 30 млрд руб. Ставка купона по 5-летнему займу установлена в размере 5,7% годовых, по 7-летнему — 5,9%, что мы считаем справедливыми уровнями.

Славнефть («ruAA»-Эксперт РА) установила ставку купона по новому займу в размере 6,1% на 5 лет, что соответствует эффективной доходности 6,24%. Премия по доходности к суверенной кривой составила 123 б.п., что смотрится интересно для покупки.

Сегодня сбор заявок инвесторов проводят МТС («ruAA»-Эксперт РА) и ГТЛК («A+ru»-АКРА). МТС предлагает 2-летние бонды со ставкой купона в диапазоне 5,60-5,75% годовых, что не предполагает инвестиционных идей. ГТЛК размещает новый выпуск облигаций с премией к ОФЗ в размере 250 б.п., что соответствует ставке купона 7,43%. Рекомендуем участвовать в первичном размещении со ставкой купона от 7,3% годовых.

Минфин сегодня на аукционах предложит комбинацию 3-летних ОФЗ 25084 и 10-летних ОФЗ 26228. Учитывая крупное погашение сегодня ОФЗ 26214 на 232 млрд руб. ожидаем большой спрос на 3-х летний выпуск. Ждем размещения нового госдолга в объеме около 150 млрд руб. с минимальной премией к вторичному рынку (2-4 б.п.).

В отношении евробондов развивающихся стран вчера преобладал оптимизм, который поддерживался восстановлением экономической активности, ростом нефтяных цен и ожиданиями новых монетарных стимулов от мировых центробанков. Доходность Russia`29 снизилась до 2,38% (-2 б.п.), Russia`47 – до 3,32% (-5 б.п.). Десятилетние евробонды Бразилии и Мексики вчера снизились в доходности на 10 б.п.

Сегодня ждем снижения спроса на риск ЕМ из-за обострения политических отношений между США и Китаем в связи с ситуацией в Гонконге. Президент США объявил о возможном введении новых санкций против Китая на этой неделе, что может временно отодвинуть на второй план позитивные ожидания восстановления мировой экономики. На этом фоне доходн¯сть Russia`29 может вернуться выше 2,4% годовых.