Оборот розничной торговли снизился на 23,4% г/г в апреле, что гораздо ниже снижения на 15% г/г и 18% г/г, которое ожидали соответственно мы и рынок. Кроме того, эта цифра оказалась хуже снижения оборота розничной торговли в Китае за январь-февраль (-20,5% г/г) и апрельской цифры снижения этого показателя в США (-16,4% г/г). Более глубокий спад российской торговли может являться следствием низкого уровня проникновения Интернет-торговли: к примеру, в Китае на долю этого сегмента приходится уже более 30% совокупного оборота розничной торговли, тогда как в России доля этого сегмента составляет 4,5%. Учитывая столь резкое снижение оборота розничной торговли, мы считаем, что в этом месяце оборот розничной торговли снизится на 15% г/г. Продолжающиеся карантинные меры способствуют ухудшению перспектив на 2К20, и мы сейчас ожидаем, что оборот розничной торговли должен снизиться н а 17% г/г в 2К20. Кроме того, чем дольше длится карантин, тем больше предприятий МСБ обанкротятся и, следовательно, тем сильнее будет давление на доходы. По сообщению Росстата, безработица составила всего 5,8% за апрель; эту цифру сложно интерпретировать как знак финансового благополучия домохозяйств; она скорее указывает на то, что большинство компаний заставило уйти своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. В любом случае мы ожидаем, что основное давление на потребление проявится в форме снижения доходов населения, а не через рост уровня безработицы; наш прогноз по снижению реальных располагаемых доходов на этот год на 5% г/г будет нуждаться в уточнении по мере появления статистики. На основе результатов апреля мы понижаем наш прогноз по ВВП на этот год с —1% г/г до —3% г/г. Кроме того, мы считаем, что базовым сценарием на заседание 19 июня теперь будет снижение ставки ЦБ на 75 б. п.