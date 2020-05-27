МТС (MBT US: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,7; MTSS RX: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ 330 руб.) вчера представила хорошие финансовые результаты за 1К20 по МСФО. Выручка превзошла консенсус-прогноз на 2,4%, а OIBDA превысила его на 0,6% (показатели в целом соответствовали нашим ожиданиям). Рост выручки российского сегмента мобильных услуг ускорился до 7% г/г, что превысило как наш прогноз, так и ожидания рынка. Рост в других сегментах был сильным с очень ограниченным влиянием карантинных мер на фоне пандемии Covid-19. Наблюдения за спросом в апреле и до середины мая указывают на то, что выручка основного сегмента связи сохранится в позитивной зоне в 2К20, несмотря на негативного влияние на нее выручки от услуг роуминга, тогда как результаты МТС Банка и сегмента по продажам телефонов пострадают особенно сильно от внешних шоков. Тем не менее, учитывая сильное начало года, обновленный прогноз МТС на 2020 г. оставляет возможности для достижения предыдущих ориентиров по росту. Мы ожидаем, что рынок позитивно отреагирует на отчетность. Акции компании остаются главной защитной инвестицией в ТМТ-секторе и предлагают дивидендную доходность на уровне 9%.

Рост выручки мобильного сегмента на 7% г/г превзошел ожидания. Рост выручки услуг мобильной связи в России ускорился до 6,9% г/г (наш прогноз и консенсус-прогноз рынка предусматривали рост, соответственно, на 4,8%-4,7%) с 2,4% в 2019 г., главным образом, на фоне повышения тарифов с конца января этого года. Рост ARPU ускорился до 5,9% г/г с более 2% в предыдущие 6 кварталов. Абонентская база на уровне 78,5 млн абонентов (+1,2% г/г) оказалась немного ниже наших ожиданий и снизилась на 0,6 млн с уровня 4К19, что может быть связано с первоначальным влиянием карантинных мер на фоне пандемии Covid-19 (при этом цифры МТС оказались все же лучше, чем отток абонентов в Beeline на 1,2 млн к/к). В абсолютном выражении выручка российского сегмента мобильных услуг выросла на 5,2 млрд руб. г/г в 1К20 (показав самую сильную динамику г/г с середины 2018), заметно опередив выручку Tele2 и Beeline и указывая на продолжающийся рост доли рынка.

Неосновные сегменты бизнеса по большей части продемонстрировали сильные тренды выручки. Выручка сегмента фиксированной связи выросла на 1,4% г/г после снижения на 0,5% в 2019, главным образом, благодаря росту спроса со стороны нерезидентов на 2,6% г/г, который оказался в зоне роста после снижения на протяжении 9 кварталов подряд. Выручка МТС Банка составила 8,3 млрд руб. за квартал, оказавшись на 5% ниже нашего прогноза, но показав сильный рост в годовом сопоставлении, превышающий 30%. Выручка сегмента по продаже телефонов и аксессуаров выросла на 19% г/г до 16,5 млрд руб. (превысив консенсус-прогноз на 9%), который, очевидно, недооценил выручку от продажи ПО в сегменте B2B, тогда как наш прогноз был на 6% выше как в части выручки по продаже телефонов, так и выручки от продажи программных продуктов. Выручка в сегменте новых сервисов (продажа билетов на культурные и развлекательные мероприятия и eSport) в размере 0,3 млрд руб. почти не изменилась г/г, показав ожидаемое замедление роста с 16% г/г в 2П19 и пострадав от карантинных мер на фоне пандемии.

Основной сегмент связи на подъеме, офлайн розница и МТС Банк под давлением на фоне карантинных мер в связи с пандемией Covid-19. С конца марта МТС испытывал сильное влияние карантинных мер на операционные результаты своего основного бизнеса, которое немного смягчилось в середине мая:

(+) Связь: рост трафика на 5-10% в мобильном сегменте и на 30% в сегменте фиксированной связи в апреле и до середины мая с базы марта; рост на 40% пакетов дополнительных голосовых услуг и трафика по передаче данных в апреле с возвратом к базе марта в мае; сильное снижение выручки от услуг роуминга (почти нулевая выручка в апреле). Менеджмент ожидает, что рост выручки мобильного сегмента продолжится в следующие кварталы, несмотря на снижение выручки от услуг роуминга. Тем не менее, рост ARPU, вероятно, замедлится с 2К20, учитывая отсутствие эффекта низкой базы в 2019 г. Абонентская база, вероятно, снизится в 2К20, так как снижение оттока абонентов не компенсирует снижение валового притока абонентов.

(-) Розница: Снижение валового притока абонентов на 35-20% с уровня марта, снижение выручки от продажи телефонов на 40-25%; количество открытых салонов продаж снизилось на 55-25%. На конец 1К20 МТС насчитывала 5 510 розничных салонов продаж (-169 к/к). Компания подтвердила свой прежний ориентир по закрытию до 400 розничных салонов продаж в этом году и сейчас рассчитывает выйти на этот ориентир к сентябрю, при этом большая часть закрытий придется на 2К20.

(-) ФинТех: 2/3 отделений банка в апреле было закрыто, продажи кредитных продуктов снизились на 60 —30% с марта, выпуск виртуальных карт увеличился на 35%. Стоимость риска МТС Банка выросла с 6,8% в феврале до 8,3-11,0% в марте-апреле; при этом самое большое повышение наблюдалось в сегменте кредитных карт. По оценкам, 13-15% совокупного розничного кредитного портфеля подлежат реструктуризации. МТС Банк признал резервы на уровне 480 млн руб. в 1К20; при этом их размер сильно увеличится в 2К20.

Несмотря на более консервативный подход к новому прогнозу, предыдущие ориентиры по-прежнему вполне достижимы. Как и ожидалось, МТС пересмотрела свой годовой прогноз, отразив в нем потенциальное влияние карантинных мер, вызванных пандемией, на свои целевые рынки. Новый прогноз предусматривает рост выручки на 0 — 3% г/г и изменение OIBDA в диапазоне от —2 до 0% г/г (в сравнении с ростом выручки на 3% г/г и неизменной OIBDA г/г, в соответствии с предыдущим прогнозом), при этом предыдущие ориентиры соответствуют верхним границам нового прогнозных диапазонов и, следовательно, по-прежнему достижимы, уверив инвесторов в сильной устойчивости бизнеса компании к внешним шокам. Прогноз капиталовложений не изменился и составляет 90 млрд руб., включая инвестиции по проектам, связанным с законом Яровой.