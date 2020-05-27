Предложение со стороны банков на депозитном аукционе ЦБ превысило лимит
Банк России немного увеличил лимит. Вчера на депозитном аукционе Центробанк немного повысил лимит – до 770 млрд руб. Предложение со стороны банков превысило этот уровень, хоть и незначительно. Это все свидетельствует о благополучной ситуации с ликвидностью в банковской системе: впереди еще платежи по налогу на прибыль, а перед налоговыми платежами ЦБ редко увеличивает лимит на депозитных аукционах. Более того, вчера кредитные организации сократили задолженность по репо с Казначейством примерно на 50 млрд руб. В целом ситуация с ликвидностью остается благополучной, сегодня банки должны получить дополнительную ликвидность в результате погашения ОФЗ (эти средства уже поступили на счета агента правительства и учитываются в общем объеме средств на корсчетах), также банки в ходе вчерашних аукционов привлекли свыше 200 млрд руб. на депозитных аукционах Казначейства, сегодня они получат эти средства. Все это позволит им безболезненно осуществить завтрашние платежи по налогу на прибыль и сохранить комфортный уровень корсчетов.
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