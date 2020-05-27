Вчера Росстат опубликовал апрельский пакет данных макростатистики. Оборот розничной торговли обвалился на исторически рекордные 23% г./г.

Такое снижение за один месяц беспрецедентно — просадка в прошлые кризисы не превышала 15% г./г. Тем не менее, на наш взгляд, такое сравнение не совсем корректно: если прошлые эпизоды провалов потребительского спроса были в большей степени продиктованы сокращением доходов населения, ситуация апреля 2020 г. — больше результат самоизоляционных мер и прямых запретов на торговлю непродовольственными товарами в оффлайне и оказание большинства видов услуг. В структуре потребительских расходов наименьшее падение продемонстрировал продовольственный сегмент (-9,3% г./г.), тогда как непродовольственный сегмент и услуги провалились катастрофически (-37% г./г. и —38% г./г., соответственно).

Безусловно, в апреле ситуация с доходами и зарплатами населения сильно ухудшилась (к сожалению, данные по зарплатам Росстат публикует с месячным лагом к остальной статистике), но вряд ли так же существенно, как падение продаж (=спроса). При этом мы полагаем, что, скорее всего, сокращение номинальных зарплат (из-за перехода на неполную рабочую неделю и отмены премиальных выплат), а не рост безработицы, явилось основным фактором падения доходов. Так, например, количество безработных в апреле выросло чуть более чем на 800 тыс. чел. (с учетом сезонности), количество занятых сократилось сильнее — на 1,1 млн чел. (разница обусловлена тем, что часть людей пока не занялось активным поиском работы и квалифицируются как неработающие). Если предположить, что все, кто стал безработными, получают пособие (~8 тыс. руб./мес.), а те, кто работает, продолжат получать среднюю зарплату (40 тыс. руб. – предположение их неизменности сделано для вычисления эффекта «при прочих равных», хотя они, несомненно, просели), то сокращение г./г. составит порядка 2% в номинальном выражении.

Стоит также отметить, что значимое ухудшение потребительских расходов в апреле связано не только с объективными факторами (самоизоляция, ухудшение доходов), но, видимо, еще и с адаптацией к новым условиям: после накопления запасов в марте потребители взяли «паузу» в расходах. По динамике оперативных индикаторов потребительской активности, публикуемых Ромиром и СберДанными, видно, что существенное падение в апреле наблюдалось лишь в первые две недели, потом уровень расходов (речь, прежде всего, про продуктовый сегмент) начал восстанавливаться.

Судя по всему, в мае некоторое улучшение ожидает даже непродовольственный сегмент. С одной стороны, он испытывает постепенное снятие ограничительных мер (некоторые форматы, например, строительный ритейл уже частично открывается даже для оффлайн-торговли), а с другой – видимо, неплохо помогает переход части продаж в онлайн (через доставку). Но главное, что поддержит восстановление – это постепенная адаптация потребителей к новым условиям торговли. Так, данные Сбербанка по расходам на непродовольственные товары неплохо коррелируют с непродовольственными розничными продажами от Росстата, и высока вероятность, что с текущих —35% падение в мае сократится до —10-15% г./г. Данные Ромир и Сбербанка по продуктовому ритейлу схожи и оптимистичнее данных Росстата – впрочем, это не так удивительно: в данных по обороту розничной торговли онлайн-торговля представлена слабо, и в большей степени она отражается в расходах на конечное потребление домохозяйств (часть ВВП).

По итогам этого года мы ожидаем просадки конечных потребительских расходов на 6% в реальном выражении (на фоне снятия ограничительных мер они начнут восстанавливаться). Небольшой рост м./м. будет уже зафиксирован по итогам мая и при прочих равных должен продолжиться и в дальнейшем.