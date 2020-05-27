Сегодня курс единой европейской валюты к доллару США преодолел важный уровень сопротивления 1.10. Евро снова оживает, выходит в зону, где открываются перспективы роста еще на 2-3%. Формальным поводом для роста стали масштабные программы стимулирования бизнеса, которые разрабатываются в Еврозоне и в Германии. Инвесторы ставят на восстановление европейской экономики. Однако, с моей точки зрения, главным фактором роста евро и общего падения доллара США является снижение рисков в глобальной финансовой системе. Очевидно, что доллар был и остался основной валютой фондирования для мировых рынков. Как только тучи сгущаются, и начинается падение на рынках, спрос на доллар сразу растет. Сейчас отлегло и против доллара стали работать нулевые ставки, программы QE ФРС и ожидание отрицательных ставок в США.