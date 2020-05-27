Евро оживает против доллара
Сегодня курс единой европейской валюты к доллару США преодолел важный уровень сопротивления 1.10. Евро снова оживает, выходит в зону, где открываются перспективы роста еще на 2-3%. Формальным поводом для роста стали масштабные программы стимулирования бизнеса, которые разрабатываются в Еврозоне и в Германии. Инвесторы ставят на восстановление европейской экономики. Однако, с моей точки зрения, главным фактором роста евро и общего падения доллара США является снижение рисков в глобальной финансовой системе. Очевидно, что доллар был и остался основной валютой фондирования для мировых рынков. Как только тучи сгущаются, и начинается падение на рынках, спрос на доллар сразу растет. Сейчас отлегло и против доллара стали работать нулевые ставки, программы QE ФРС и ожидание отрицательных ставок в США.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200527/831523441.html