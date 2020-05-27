Инвесторы поверили в светлое будущее и ринулись покупать то, что еще можно купить по дешевке. И вчера мы воочию убедились, как это бывает на самом деле. Поскольку более всего в результате мировой пандемии пострадали крупные промышленные компании, авиаперевозчики, а таке отельеры и «казиношники» всех мастей, то именно туда и устремился изголодавшийся инвестор. Так, акции крупнейших авиаперевозчиков продемонстрировали вчера фигуры высшего пилотажа и дружно выросли от +12,64% (акции компании Southwest Airlines (LUV)) до +16,30% (акции компании United Airlines (UAL)).

Может быть, не столь сильно, но все же очень мощно смотрелись вчера акции таких промышленных гигантов, как General Electric (GE, +6,80%), Boeing (BA, +5,24%) и Caterpillar (CAT, +4,39%). Причем спрос инвесторов не был сосредоточен исключительно на отдельных акциях, а распространился на весь сектор в целом, который в среднем вырос на 4,17%.

Однако, несмотря на столь уверенный и сильный рост, лучшими вчера были не акции промышленных компаний, а банки. Они тоже сильно пострадали от коронавируса, и участники рынка не оставили без внимания тот факт, что триллионы денег пойдут в экономику именно через банковскую систему, и значит кое-что перепадет и самим банкам. И большая банковская четверка вчера «хайпанула» по полной. Больше всех выросли акции Citigroup (C, +9,23%). Но и другие гранды постарались не отстать от конкурента и прибавили к своей капитализации от 7 (JPMorgan (JPM) и Bank of America (BAC)) до 8,6 (Wells Fargo (WFC)) процентов.

А вот в акциях технологического сектора вчера произошла некоторая чисто техническая остановка. Просто инвесторам было некогда обращать на них свое внимание, и они были сосредоточены исключительно на акциях компаний, работающих в промышленном и финансовом секторах. Отсюда и столь разные итоговые результаты, продемонстрированные индексами. Если промышленный индекс Dow Jones (DJIA-30) поднялся в цене более чем на 2%, то индекс NASDAQ закрыл день в чисто символическом плюсе.

Кто еще обрадовал вчера и на кого точно стоит сейчас обратить пристальное внимание, так это на акции популярнейшей сети универмагов в США компании Macy’s (M, +18,43%). Эти акции после более чем 60-ти процентного падения в марте долго стояли на дне и очень узком коридоре и были подключены, как сейчас любят выражаться, к аппарату ИВЛ. Однако, было видно, что руководство компании старается и предпринимает целый ряд действий для выхода из этой «искусственной комы». И вот вчера инвесторы поверили, что компания может жить и успешно развиваться. И поэтом вчерашний достаточно мощный гэп вверх — это, судя по всему, только начало большого пути по восстановлению стоимости компании.

Ожидания рынка 27 мая

Все то же, все те же, все так же…Так же, как и вчера, на рынке — рост. Рост достаточно уверенный и мощный. И факторы, которые способствуют этому росту, также сохраняются. Это позитивная динамика развития эпидемии — мир постепенно выходит из этого коронавирусного ужаса, и это не может не радовать людей. Во-вторых, это действия властей, обещающих и уже дающих большие-пребольшие деньги на восстановление экономики как отдельных стран, так и экономических сообществ. Последнее касается Европейского Союза. Так что волна позитивных ожиданий находится сейчас на своем максимуме — надежды большие и радужные, а осознания всей глубины пропасти, в которую мы упали, пока еще нет.

И поэтому инвесторы, затосковавшие в своих домах и квартира, вырвались на свободу и с радостью продолжают покупать акции. Особенно хорошее настроение на данный момент мы наблюдаем в Европе и США. Здесь индексы показывают сегодня strong buy и повсеместно прибавляют более одного процента. И основные направления удара быков сегодня скорее всего также останутся без изменений — это акции наиболее пострадавшие и максимально потерявшие в цене за последние 3 месяца. А им действительно ещё есть куда расти.

С точки зрения выхода макроэкономических данных текущий день совершенно спокойный и безобидный. В связи с выходным днем в понедельник вся макростатистика перенесена на завтра, и поэтому сегодня просто торгуем и спекулируем, ни на кого не обращая внимание. По крайней мере будем надеяться, что никаких «траблов» сегодня не случится. Так что у нас есть все шансы увидеть еще один день уверенного роста. На что и будем надеяться.