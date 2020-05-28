По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,48%, закрывшись на отметке 3036,13 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,21%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,77%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на три базисных пункта, до 0,67%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт, до −0,42%.

Инвесторы продолжают с оптимизмом смотреть в будущее, позитивно реагируя на перезапуск крупнейших экономик. По мнению игроков, ущерб от карантинных мер уже позади. Однако повышенной волатильности способствует растущая напряженность между США и Китаем. Во вторник Дональд Трамп заявил, что Белый дом объявит о своем ответе на планируемое китайское законодательство о национальной безопасности в Гонконге до конца недели. Госсекретарь Майк Помпео в среду напомнил, что Гонконг впредь не сможет рассчитывать на прежний особый подход США, который Вашингтон применял к нему до июля 1997 года, когда бывшая британская колония вернулась под суверенитет Китая.

Котировки Brent в среду снизились на 5,47% и закрылись на отметке $34,24. Внимание игроков сместилось на грядущее заседание ОПЕК+, в ходе которого будет обсуждаться вопрос по дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти. Уже сейчас недовольство рынка вызывает информация о намерениях России начать наращивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено достигнутым в апреле соглашением. Дополнительное давление на цену оказала статистика API, согласно которой запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,7 млн баррелей. Однако более точные официальные данные Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен, рынок оценит сегодня.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,47%, закрывшись на отметке 2741,02 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2720 и 2680 пунктов, основное сопротивление — 2800 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 118000 и 116000 пунктов, сопротивление — 123900 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 71,01, потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару. Поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70,60 и 70, сопротивления — 71,50 и 72.