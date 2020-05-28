Вчера торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции МРСК ЦП (+6,79%). В аутсайдерах среди наиболее ликвидных стали бумаги Полюса (-3,14%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 71.

Газпром нефть (+0,00%), «покупать», цель — 395 руб., отчитается за первый квартал по МСФО. Консенсус-прогноз предполагает сокращение выручки до 520 млрд руб., EBIDTA — до 73 млрд руб., и убыток в 13 млрд руб. под влиянием переоценки валютного долга. Во втором квартале не исключено снижение выручки до 400 млрд руб., что обусловлено и укреплением рубля. Восстановление финансовых показателей ожидаем во втором полугодии. Годовой прогноз выручки и чистой прибыли 1900 млрд руб. и 250 млрд руб.

По аналогии с действиями Роснефти, менеджмент, возможно, сократит Capex на 20-30%, что не учтено пока в наших оценках. Несмотря на негатив, бумаги Газпром нефти привлекательны для долгосрочных инвестиций. Показатель Р/Е у компании менее 8. Ее финансовая устойчивость не вызывает сомнений. Долговая нагрузка менее 1х EBITDA. Потенциал роста на горизонте полугода — 18% без учета дивидендов.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 70,00-71,50, для индекса Мосбиржи: 2700-2750 пунктов. Движения котировок будут определяться преимущественно внешним фоном.