В среду высоколиквидные бумаги вновь закрылись разнонаправленно. Аэрофлот (AFLT) вырос на 4.6% после согласования льготного кредита от Сбербанка (SBER, +2.3%) на сумму 3 млрд. руб. Акции Магнита (MGNT) подорожали на 3.6%, корпорации Алроса (ALRS) – на 1.8%, Северстали (CHMF) – на 1.6%. Тем временем цена акций Полюса (PLZL) продолжает снижаться по мере восстановления «спроса на риск» и сопутствующего снижения спроса на защитные активы, включая золото. Сургутнефтегаз (SNGS) подешевел на 2.4%, Новатэк (NVTK) – на 2.3%, Лукойл (LKOH) – на 1.7%, МТС (MTSS) – на 1.6%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 15.5%, Томской распределительной компании (TORS) – на 13.7%, МРСК Центра и Приволжья (MRKP) – на 6.8%.

Фондовые индексы США повысились на 0.8% — 2.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, азиатские находятся в среднем в минусе.

Продолжение консолидации вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием.

Госсекретарь США сообщил, что Гонконг больше не может считаться независимым от Китая, что открывает возможность для введения санкций в отношении последнего – сообщения вызвали преимущественно негативную, но не сильную, реакцию на азиатских фондовых площадках.

В течение дня некоторое влияние на характер торгов могут оказать недельные данные по заявкам на пособие по безработице и запасам бензина в США (15:30 мск и 18:00 соответственно). Кроме того, будет уточнена оценка ВВП США за первый квартал текущего года (15:30 мск).

На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи отметки 71.0 по паре доллар-рубль.