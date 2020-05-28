Российский рынок акций вчера опять не удержал утренние успехи, закрывшись почти полупроцентным снижением. Справедливости ради стоит отметить, что на момент нашего закрытия американские индексы нарисовали локальным минимум, а потом резко пошли вверх.

Сегодня с утра американские фьючерсы слабо подрастают, так что открытие наших торгов сегодня ожидается с почти процентным гэпом вверх. Однако нет никаких гарантий, что Индекс Мосбиржи не повторит динамику многих предыдущих дней: позитивное открытие и сползание вниз в течение торгового дня. Фундаментально наш рынок очень слаб.

Вчера на второе место по приросту капитализации выбился «Аэрофлот» (+4,6%). Это выглядит очень странно: и в былые годы авиаторы заявляли об убыточности отрасли и необходимости госдотаций. В нынешней же ситуации не видим никаких поводов для покупок акций «Аэрофлота».

Не верим и в продолжение роста Сбербанка, приподнявшегося вчера на 2,3%. Спад объемов кредитования, рост неплатежей и банкротств, падение доходов нефтегазового бизнеса неизбежно в ближайшем будущем скажется на резком снижении финансовых показателей банковской системы.

А вот черные металлурги вполне могут продолжить подъем. Они получат драйвер роста в виде снижения курса рубля.

Вчера российская валюта вновь не смогла преодолеть отметку 70,8 руб за доллар, которая открыла бы дорогу на штурм «круглой» отметки 70. Это явное свидетельство слабости рублевых «быков». В отсутствии каких-либо поводов для укрепления рубля ждем разворота пары доллар-рубль вверх и ее неспешного движения в район 75.

Кроме слабости отечественной экономики, рублю пора бы начать слабеть в ожидании резкого снижения ставки ЦБ,

Нефть торгуется чуть дешевле 35 долларов за баррель. Не исключено, что небольшие продажи контрактов идут накануне экспирации. Вышедшая вчера вечером статистика от Американского института нефти зафиксировала резкий рост запасов в США. Сегодня ждем более достоверных данных от Минэнерго США. Впрочем, в последние недели мы видели, что рынок очень слабо реагирует на эту статистику, поэтому далеко не факт, что сегодняшние данные могут привести к сильному движению.