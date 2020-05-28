Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением в пределах 0.5-0.7%, в диапазоне 2720-2760 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 п.

После открытия с умеренным отклонением мы можем увидеть переход индекса МосБиржи в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с перенесенной на четверг публикацией еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18.00 МСК).

Кроме того, в США сегодня выйдет большой блок важных статистических показателей. Он будет включать в себя апрельские данные по продажам товаров длительного пользования и еженедельную статистику по первичным заявкам на пособия по безработице (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.47%) и РТС (-1.04%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Неоднозначный внешний фон способствовал тому, что они несколько раз меняли направление движения внутри дня. И все же под влиянием падающих нефтяных котировок на локальном рынке акций возобладали негативные настроения.

С технической точки зрения в середине дня мы наблюдали в индексах МосБиржи и РТС очередную слабую попытку движения к максимальным значениям за 2.5 месяца. Она оказалась неудачной и сменилась вечерним спадом. Таким образом, близкие среднесрочные уровни сопротивления по указанным индексам в очередной раз подтвердили свою силу и значимость. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС пока остается позитивной.

Что же касается фьючерсов на нефть сорта Brent, то они вчера сползли ниже близкого значимого ценового уровня $35 за баррель. Это стоит трактовать как неблагоприятный сигнал. Вместе с тем, их вчерашнее отступление от верхней границы среднесрочного диапазона пока не выглядит критичным. Не будем забывать, что еще в середине апреля контракты на нефть сорта Brent торговались вдвое дешевле, а фьючерсы на североамериканскую нефть сорта WTI вообще уходили в область отрицательных значений.

Вчерашний день оказался небогат на значимые внешние новости и события. Стоит отметить лишь усугубление антикитайской риторики со стороны США в связи с планами КНР по ограничению автономии Гонконга. Это происходит в русле тенденции к новому охлаждению отношений Соединенных Штатов и Китая. До начала глобальной вспышки коронавируса они временно улучшались на фоне подписания соглашения о первой фазе урегулирования торговых споров.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние контанго величиной в 3 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметное падение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка выглядели многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, —1.08%), Лукойл (LKOH RM, —1.70%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —2.43%), Новатэк (NVTK RM, —2.29%), Татнефть-ап (TATNP RM, —1.69%). Указанные бумаги не смогли избежать распродаж на фоне устойчивого внутридневного падения стоимости фьючерсов на нефть.

Стоит отметить и сохраняющуюся слабость акций золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, —3.14%) и Polymetal (POLY RM, —2.80%). В недавние моменты слабости рынка эти бумаги играли роль защитных инструментов. Теперь же они начинают утрачивать этот статус по мере затухания весенней тенденции к росту стоимости золота.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +4.62%) сильно подорожали на повышенных оборотах торгов на фоне известия о том, что авиаперевозчик получит кредит по льготной ставке в размере 3 млрд руб. В начале прошлой недели стало известно, что Группа «Аэрофлот» получит «коронавирусную» субсидию в размере 7.89 млрд руб. от государства. Надо понимать, что эти вынужденные меры призваны обеспечить продолжение ее нормального функционирования в текущих непростых условиях.

Обратим внимание на позитивную динамику акций крупнейших продуктовых торговых сетей: Магнит (MGNТ RM, +3.57%), FIVE-гдр (FIVE RM, +0.67%). Интерес к ним поддержала недавняя статистика Росстата РФ. Она указала на то, что доля продаж пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) в апрельском обороте ритейла возросла до 57.7% против 48.5% годом ранее. Иными словами, продуктовая «розница» понесла наименьшие потери на фоне общего месячного спада объемов розничной торговли в РФ на 23.4% в сравнении с апрелем 2019 года.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное изменение в пределах 0.7%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вчерашней просадкой подешевели на 1.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 2.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть должно компенсировать заметный вечерний прирост контрактов на российские фондовые индексы. Все это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением.