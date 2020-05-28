По итогам торгов 27 мая индекс МосБиржи снизился на 0,47% — до 2741,02 п., а РТС на 1,04% — до 1212,20 п.

Формальным поводом для сдержанности на отечественном рынке послужила нефть. На рынок просочились слухи, что Россия собирается следовать букве соглашения OPEC+ по сокращению добычи. Договорённости предусматривают постепенное увеличение производства с июля. Однако общим убеждением является то, что производители должны добровольно ограничивать себя сверх установленных объёмов до победного конца, пока не восстановится спрос. Также есть беспокойство относительно предупреждений президента США Д. Трампа о мерах против Китая в наказание последнего за ограничение свобод в Гонконге. Естественно, что Пекин будет вынужден пойти на зеркальный ответ, а это грозит срывом прежних договорённостей, включая торговое соглашение первой фазы. И, наконец, есть и технический момент. Индекс МосБиржи достиг зоны 15%-18% коррекции от максимума. По сути, это значения индекса, на которых он должен был оказаться при текущей цене на нефть. Однако лидерами снижения на прошедших торгах всё же стали «Полюс» (-3,14%) и Polymetal (-2,8%), а также затесавшийся за компанию Yandex (-2,99%), который больше реагировал на слабость сектора высоких технологий на внешних рынках. Также велико было представительство среди слабых бумаг нефтегазового сектора: «Сургутнефтегаз» (-2,43%), «НОВАТЭК» (-2,29%), «ЛУКОЙЛ» (-1,7%). К слову говоря, в США экспорт СПГ упал в три раза на фоне коронавирусного шока. Ростом отметились бумаги «МРСК Центр» (+6,79%), «Аэрофлот» (+4,62%), «Магнит» (+3,57%), Сбербанк (+2,32%) и «АЛРОСА» (+1,76%). «Аэрофлот» получил от Сбербанка кредит на 3 млрд рублей со ставкой ниже ключевой ставки ЦБ РФ. Активность на рынке была весьма высокой и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 99,161 млрд рублей.

Рубль преимущественно слабел в течение дня, что также можно отнести на счёт нефти. К сожалению, аукционы ОФЗ не уже не показали завышенный спрос, а значит и поддержка для рубля была не столь значительной. На первом из аукционов ОФЗ Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года. Размещённый объём составил 41,912 млрд рублей по номиналу при спросе 68,881 млрд по номиналу и средневзвешенной доходности 4,77%. Отметим, что подобная доходность говорит о заложенной высокой вероятности изменения ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пункта в рамках июньского заседания. Однако резкое снижение объёма спроса указывает на исчерпание потенциала роста ОФЗ и укрепления рубля. Вероятно, что отметка 70,60 за доллар окажется крайним значением в текущем цикле укрепления российской валюты. Спрос на втором аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года оказался ещё ниже. Размещённый объём составил 36,4 млрд рублей по номиналу при спросе 39,908 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,54%. И в этом случае мы наблюдаем почти финишную прямую отработанной идеи покупки облигаций на ожиданиях агрессивного снижения ставки ЦБ РФ. В четверг закончится налоговый период текущего месяца и после этого у рубля будет заметно меньше поддержки, что повышает риски небольшого отката.

Американские инвесторы пока игнорируют слабую статистику и потенциал негативных последствий ухудшения отношений США и Китая. «Бежевая книга» ФРС рассказала о том, что к 18 мая почти во всех 12-ти регионах ответственности регулятора экономическая активность резко снизилась. Естественно, что главной проблемой стал взрывной рост безработицы. Существует также проблема опасения работников за своё здоровье, что заставляет их отказываться от возобновления трудовой деятельности. Поэтому президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард даже предлагает стимулировать возвращение к работе, а не предоставление выплат по безработице. Президент ФРБ Нью-Йорка отмечает размышление членов ФРС о таргетировании доходности казначейских обязательств, что позволит удерживать стоимость кредитования на низком уровне. Естественно, что реакция рынка на столь негативную картину в экономике была достаточно привычной. Чем хуже статистика, тем больше стимулов. Однако стимулов может и не хватить, если отношения США и Китая вновь испортятся. Госсекретарь США М. Помпео заявил, что Гонконг более не является автономным от Пекина регионом. Впрочем, китайская тема может получить развитие в концовке недели, когда ожидаются заявления Д. Трампа о реакции Вашингтона. На текущий момент для рынка является более актуальным перераспределение капитала между секторами. Инвесторы продают бумаги, которые получили преимущество от мер по сдерживанию COVID-19 в пользу акций обычного функционирования экономики. К примеру, сектор высоких технологий оказался под давлением, а вот банки возглавили движение вверх. Акции Amazon упали на 0,47% на опасениях, что онлайн-шоппинг в ближайшее время испытает отток клиентов. В акциях вроде банка J.P. Morgan (+5,79%) и Delta Airlines (+2,61%) рост в надежде на возвращение экономики на обычные рельсы. В целом, сектор путешествий и гостеприимства был одним из лучших на прошедших торгах. General Electric (+7,2%) задумалась о продаже своего старейшего бизнеса осветительных приборов. Twitter Inc. (-2,76%) заработал критику со стороны Д. Трампа из-за планов предварительного модерирования постов пользователей. Из статистики дня можно отметить восстановление индекса производственной активности Ричмонда до —27,0 п. с апрельских —53,0 п. В сфере услуг в Техасе также улучшение до —41,7 п. с апрельских —83,9 п. По итогам дня DJIA вырос на 2,21% до 25548,27 п., а S&P 500 поднялся на 1,48% до 3036,13 п.

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе, исключая Гонконг и Китай. После столь ярких заявлений из Вашингтона многие ждут обострения отношений США и КНР. В палате представителей американского Конгресса одобрили заявление, обвиняющее Китай в притеснениях и пытках представителей уйгурской национальности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Заявление госсекретаря США М. Помпео не только указывает на потерю автономности Гонконгом, но также и на то, что данный регион больше не может пользоваться привилегиями в торгово-экономических отношениях с США. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 21834,24 п. (+1,94%), Hang Seng — 22981,97 п. (-1,37%), Shanghai Composite — 2830,77 п. (-0,21%).

Нефть не только испытывает беспокойство по поводу рисков ухудшения отношений США и КНР, но и отыгрывает статистику по запасам. По данным API, на неделе до 22 мая коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,7 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн бар., а дистиллятов на 6,9 млн бар. Запасы на терминале Кушинга сократились на 3,4 млн бар. Статистику стоит воспринимать с определённой долей скепсиса, поскольку увеличение наземных запасов может быть связано с разгрузкой нефти, которая размещалась на танкерах в период обвала цен. Меж тем, согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 1,1 млн бар., а также снижение запасов бензина на 1,0 млн бар. и рост по дистиллятам на 2,5 млн бар. Накануне также раскручивалась тема о том, что Россия планирует следовать букве соглашения OPEC+ и начнёт постепенно повышать добычу с июля. Однако на рынке привыкли к дополнительным жертвам со стороны производителей. И немного о золоте. «Жёлтый металл» смог вернуться выше отметки $1700 за тройскую унцию. Долгосрочные инвесторы пока не поддаются соблазну растущего фондового рынка. Резервы SPDR Gold Trust выросли накануне на 2,7 тонн до 1119,05 тонн. К 9:00 мск Brent — $34,77 (-1,92%), WTI — $31,74 (-3,26%), Золото — $1718,9 (+0,48%), Медь — $5278,99 (+0,52%), Никель — $12250 (+1,11%).

Индекс доллара снижался на 0,14% до 98,92 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,69%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,101 (+0,05%), GBP-USD — $1,226 (-0,02%), USD-JPY – 107,83 (+0,13%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нельзя назвать однозначно негативным. С одной стороны, нефть дешевеет, а китайские индексы находятся под давлением. С другой стороны, другие азиатские рынки продолжают рост, доллар и иена слабеют, а металлы дорожают. В какой-то мере также можно говорить о том, что ухудшение отношений США и КНР может принести выгоду российской экономике. Отечественный рынок начнёт день вблизи значений на закрытии предыдущего дня. Нефть будет сдерживать покупателей, но и поводов для развития коррекции пока нет. В четверг завершается налоговый период, поэтому к вечеру давление на рубль может усилиться. Из корпоративных событий стоит отметить последний день торговли акциями «Интер РАО» с дивидендами перед отсечкой. «Газпром Нефть» отчитается за I квартал.