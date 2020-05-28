Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня на неоднозначном внешнем фоне. Снижение стоимости нефти Brent будет сдерживать интерес покупателей к рублевым активам, однако поводов для снижения российского рынка акций нет.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%-0,7%, в диапазоне 2720-2760 пунктов.

Отечественный рынок начнёт день вблизи значений на закрытии предыдущего дня, также считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Нефть будет сдерживать покупателей, но и поводов для развития коррекции пока нет, добавляет он.

"На валютной секции Московской биржи сегодня ожидаем попыток продолжения роста основных мировых валют по отношению к рублю, чему поспособствует дальнейшее отступление рынка энергоносителей. При этом продажи в рубле сдержит разнонаправленная динамика валют развивающихся стран, говорящая об отсутствии изменений в отношении инвесторов к рисковым активам. В результате в начале торгов пара доллар-рубль попытается закрепиться выше 71 рубля", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи отметки 71 рубля по паре доллар-рубль, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии в среду остались в "зеленой зоне", что связано с восстановлением экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,06-0,87%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite перешел к небольшому росту и поднимается на 0,24%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,32%, японский индекс Nikkei 225 — на 2,31%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,21%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,36%.

Стоимость нефти снижается на 1,9% — до 34,08 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,22% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,103 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился на фоне упавшего спроса на риск из-за роста разногласий между США и Китаем по вопросу Гонконга. Падение рынка нефти и ослабление рубля поддержали снижение стоимости российских акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,47%, до 2741,02 пункта, индекс РТС — на 1,04%, до 1212,20 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 23 копейки — до 71,01 рубля, евро — на 40 копеек, до 78,15 рубля, следует из данных Московской биржи.