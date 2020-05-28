Все основные однодневные ставки вчера впервые с начала мая пробили вверх уровень ключевой ставки ЦБ. Средняя ставка однодневного валютного свопа поднялась на 16 бп, до 5,62%. Индекс RUSFAR закрылся на прежнем уровне (5,51%), в то время как ставка RUONIA, по нашим оценкам, превысила 5,55% (против 5,46% во вторник). Спрос на однодневное репо с Федеральным казначейством составил 227 млрд руб., превысив 200 млрд руб. третий день подряд. Примечательно, что число заявок на вчерашнем аукционе (пять, как и на аукционах 6-го и 13-го мая) было максимальным для мая. На аукционе 35-дневного репо, который состоится в эту пятницу, Казначейство увеличило лимит с 30 млрд руб. до 70 млрд руб., однако этого, на наш взгляд, может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать отток в связи погашением в тот же день депозитов Казначейства на сумму 400 млрд руб. В результате может возникнуть такая же ситуация, как в апреле, когда на системном уровне ликвидности достаточно (по состоянию на утро среды баланс средств банков на корсчетах составил 2,72 трлн руб. против 2,40 трлн руб., необходимых, по нашим расчетам, для выполнения требований усреднения), но при этом дисбаланс в системе ведет к скачкам краткосрочных ставок. Впрочем, учитывая, что на текущей неделе происходит уплата налогов, упомянутая проблема, возможно, будет носить временный характер, и Банку России не придется, как месяц назад, прибегать к операциям репо тонкой настройки.

Котировки FRA вчера продолжили расти: 3x6 FRA поднялась на 5 бп (до 4,83%), тогда как 9x12 FRA выросла на 10 бп (до 4,65%) и теперь торгуется на 107 бп ниже уровня 3-месячной ставки MosPrime, что представляет минимальный спред за период с 8 мая. Ставки по операциям свопов повысились на 2–5 бп; в том числе годовая и 5-летняя ставки процентных свопов поднялись до 5,05% и 5,45% соответственно, годовая ставка NDF (OIS) составила 4,27%, а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа закрылась на отметке 3,95%.