Новость: Мэр Москвы Сергей Собянин вчера объявил, что с 1 июня в столице возобновят работу магазины непродовольственных товаров и сфера услуг, включая химчистки, ремонтные мастерские и т.д.

Наш комментарий: В 2019 г. объем московского рынка розничной торговли составил 5,1 трлн руб., что представляло 15% от общего показателя по стране. На долю непродовольственного сегмента в прошлом году пришлось 46% всего городского оборота розничной торговли; в данном сегменте было занято 300 тыс. чел., а число торговых точек превышало 40 тыс. С 28 марта магазины непродовольственных товаров закрыты в рамках ограничительных мер, принятых московскими властями в связи с эпидемией коронавируса. За период действия карантина непродовольственный сегмент недосчитался 15–77% выручки (наиболее сильно пострадали магазины бытовой электроники, товаров для дома, одежды и обуви), в то время как торговля продуктами питания не только продолжилась, но ее оборот вырос. В настоящий момент нас в первую очередь интересует, какой части игроков в этой ситуации удалось удержаться наплаву и насколько они смогли оптимизировать расходы на оплату труда и аренду площадей. Магазины непродовольственных товаров являются основными арендаторами в торговых центрах, где на их долю приходится более 80% площадей. Между тем поток покупателей в торговых центрах, который в апреле–мае сократился почти на 70%, как мы полагаем, будет восстанавливаться очень постепенно из-за опасений клиентов в отношении угрозы заражения, а также неопределенной ситуации с бюджетом домохозяйств.

Среди анализируемых нами компаний большинство магазинов сети Детский мир в период карантина продолжали функционировать как реализующие товары первой необходимости для детей (по всей России было закрыто 8,5% магазинов сети). Согласно последней информации компании, в апреле ее выручка сократилась на 20% г/г, а оборот за первые 18 дней мая почти соответствовал показателю годовой давности. По упомянутым выше причинам мы по-прежнему с осторожностью оцениваем перспективы продаж в период до конца года. Исходя из этих соображений мы подтверждаем рекомендацию Держать по акциям Детского мира, прогнозная цена которых на 12-месячном горизонте (100 руб.) соответствует полной доходности в 4%.