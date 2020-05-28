Ухудшение финансового положения заемщиков по-прежнему не заметно для банковского сектора. По данным обзора банковского сектора ЦБ, в апреле российские банки показали заметный спад балансовой прибыли до 51,2 млрд руб. (с 218,5 млрд руб. в предшествующем месяце), который произошел при очень скромном увеличении отчислений в резервы (+47 млрд руб. против + 300 млрд руб. в марте). По-видимому, прибыль сократилась из-за операций с финансовыми активами. Просроченная задолженность выросла также незначительно (+31 млрд руб., из которых на физлица приходится 8,6 млрд руб.), как и резервы.

Таким образом, доступная статистика (данные о качестве ссуд за апрель и март еще не опубликованы) по качеству кредитного портфеля в банковском секторе по-прежнему не отражает те негативные изменения, которые произошли в экономике в марте-апреле (о чем свидетельствует макроэкономическая статистика по безработице, объеме розничной торговли и пр.). Как мы уже отмечали, такая позитивная картина является следствием мер поддержки, принятых регулятором: возможность не признавать ухудшение кредитного качества заемщиков, если оно произошло вследствие COVID-19, и не создавать резервы по таким кредитам, а также по реструктурированным кредитам, при этом невыплаченные проценты продолжают начисляться. По-видимому, реализующийся кредитный риск еще долгое время (пока действуют регуляторные послабления) не будет в полной мере отражаться в отчетности. Тем не менее, несмотря на эти меры, в ближайшие месяцы мы все-таки ожидаем увеличения просроченной задолженности и резервов по ней (за счет появления безнадежных кредитов в сегменте розничного кредитования, малого и микро-бизнеса).

Банки подготовили валютную “подушку” на случай повторения мартовского оттока. В валютной части баланса продолжился отток средств со счетов физлиц (1,1 млрд долл.), однако в меньшем объеме, чем в марте (-5 млрд долл.). На счета корпоративных клиентов пришло 1,3 млрд долл. (главным образом, на расчетные счета). Валютное кредитование сократилось еще на 1 млрд долл. В результате по кредитно-депозитным операциям приток валютной ликвидности составил 1,2 млрд долл. В валютных ликвидных активах произошли заметные изменения: банки сократили вложения в ценные бумаги на 1,5 млрд долл., вывели средства с депозитов в иностранных банках на 2,4 млрд долл., высвободившиеся средства осели на корсчетах в иностранных банках, которые увеличились на 5,4 млрд долл. (то есть банки подготовили денежную “подушку” на случай повторения оттока валюты со счетов, случившегося в марте). По нашим оценкам, высвобождение средств из ценных бумаг позволило банкам сохранить запас валютной ликвидности в объеме 9,6 млрд долл.

Погашение локальными банками валютного долга перед Казначейством (на 3,6 млрд долл.), скорее всего, было произведено за счет конвертации рублевой ликвидности в доллары, что повлекло увеличение ОВП на балансе. По нашим оценкам, и банковский, и корпоративный сектор в апреле умеренно наращивали длинные позиции по доллару.

Всплеск корпоративного кредитования — на налоги и зарплаты. В рублевой части баланса произошли интересные изменения. Несмотря на спад экономической активности, прирост корпоративного кредитования составил огромные 520 млрд руб. (напомним, в марте также наблюдался нетипично большой прирост +924 млрд руб.), что может быть обусловлено привлечением средств компаниями на покрытие кассовых разрывов (в частности, выплату налогов, зарплат и прочие операционные расходы, которые могли превысить операционный доход из-за падения цен на нефть/газ и режима самоизоляции). При этом отток средств с корпоративных счетов составил 803 млрд руб., что свидетельствует об уходе привлеченной корпоративными клиентами ликвидности по кредитам из банковского сектора, а это может произойти только в двух случаях — или в наличность, или в бюджет с уплатой налогов. Сопоставляя рост наличности в обращении (+544 млрд руб. в апреле) с оттоком ликвидности в корпоративный сектор (1,3 трлн руб.), мы делаем вывод о том, что имели место быть оба случая (то есть корпоративный сектор большую часть операций стал проводить в наличной форме). Кроме того, часть привлеченных рублей, скорее всего, пошла в валюту (о чем свидетельствует рост остатков на банковских счетах).

Розница сжалась. В розничном сегменте кредитный портфель сократился (на 132 млрд руб. против аномального прироста в марте +289 млрд руб.), что, по-видимому, связано с ужесточением кредитных политик банками в ответ на ухудшение финансового положения заемщиков (хотя в статистике это еще не проявилось). В отличие от корпоративного сектора физлица принесли на банковские счета денежные средства (455 млрд руб.), скорее всего, это зарплаты, которые были выплачены в том числе из кредитных денег, при этом режим самоизоляции существенно охладил потребительскую активность населения.

Отток рублевой ликвидности покрывается за счет средств, размещенных на депозитах в ЦБ РФ. В целом по кредитно-депозитным операциям отток рублевой ликвидности составил 735 млрд руб. (в наличность и в бюджет). Образовавшийся отток рублевой ликвидности был покрыт за счет средств, размещенных в ЦБ РФ (депозиты сократились на 1,18 трлн руб.). Рублевая задолженность банковского сектора перед Минфином и ЦБ РФ снизилась всего на 200 млрд руб. (обусловлено особенностями усреднения).

Банки являются активными покупателями ОФЗ. Позиция банков в ОФЗ (рублевые госбумаги), свободная от залога, выросла на 353 млрд руб., при этом объем долговых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, сократился на 201 млрд руб. Таким образом, позиция банков в ОФЗ выросла на 152 млрд руб. из размещенных 311 млрд руб. Кроме того, покупателями могли стать и локальные финансовые организации (ФО), которые продолжают наращивать долг перед банковским сектором (+109 млрд руб. в апреле, + 316 млрд руб. в марте), а также нерезиденты. По-видимому, банки направили некоторую часть средств из депозитов ЦБ РФ на рынок ОФЗ, а также на кредитование ФО, которые также покупают госдолг. Как мы и предполагали, реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед регулятором (пока сокращаются ликвидные активы банков в ЦБ РФ, а потом будет расти долг по операциям РЕПО).